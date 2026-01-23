Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τις ιρανικές αρχές «να τερματίσουν την βάναυση καταστολή» του κινήματος διαδηλώσεων στη χώρα, με την Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων να τονίζει πως αξιόπιστες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο αριθμός θανάτων διαδηλωτών είναι πολύ υψηλότερος από τους αριθμούς που δίνει το ιρανικό καθεστώς.

Μάλιστα, η Αποστολή του ΟΗΕ μίλησε για χιλιάδες θανάτους διαδηλωτών, λέγοντας πως η βία στο πρόσφατο κύμα κινητοποιήσεων στο Ιράν είναι η πιο θανατηφόρα καταστολή μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

«Να επανεξετάσει την στάση του το Ιράν»

«Καλώ τις ιρανικές αρχές να επανεξετάσουν τη θέση τους, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να τερματίσουν την βάναυση καταστολή τους, όπως συνοπτικές δίκες και τις δυσανάλογες ποινές», δήλωσε ο Τουρκ κατά την έναρξη ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφιερωμένης στην κατάσταση στο Ιράν.

Ο Ύπατος Αρμοστής χαρακτήρισε την καταστολή «ένα μοτίβο υποδούλωσης και συντριπτικής ισχύος που δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες και τις απογοητεύσεις των ανθρώπων».

«Απαιτώ την άμεση απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται αυθαίρετα από τις ιρανικές αρχές. Και ζητώ την πλήρη αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Την Δευτέρα η Ισλανδία, η Γερμανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν την διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνόδου, η οποία υποστηρίχθηκε από περισσότερα από 20 άλλα κράτη μέλη.

Το σχέδιο ψηφίσματος που συζητήθηκε την Παρασκευή ζητά διετή παράταση της Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν με αφορμή τον θάνατο της νεαρής Ιρανής Μαχσά Αμινί στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

Το κείμενο εκφράζει «τη βαθιά του ανησυχία για τη βίαιη και άνευ προηγουμένου καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών από τις δυνάμεις ασφαλείας» στο Ιράν, «συμπεριλαμβανομένων αναφορών για εξωδικαστικές δολοφονίες διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και τη χρήση υπερβολικής και θανατηφόρας βίας».

Πόσοι είναι τελικά οι νεκροί διαδηλωτές

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Νωρίτερα σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών, και τουλάχιστον 26.852 συλλήψεις.

Από την πλευρά της, η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Ο Τουρκ ζητά έρευνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τον Τουρκ, «οι ιρανικές αρχές έχουν επιδιώξει να απονομιμοποιήσουν τους διαδηλωτές χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες», «εχθρούς του κράτους» και «ξένους πράκτορες».»

«Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την υπερβολική, περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας, ούτε μπορεί να μειώσει την υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει τον σεβασμό των νομικών διαδικασιών και τη διαφάνεια στις έρευνες», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η «ατιμωρησία» για τις παραβιάσεις «τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια και τις εντάσεις στο Ιράν». «Επομένως, επιμένω να διεξαχθούν ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

Αν ανανεωθεί, η Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν θα πρέπει να παρουσιάσει τα ευρήματά της στην 63η σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας τον επόμενο Σεπτέμβριο.