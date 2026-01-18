Ένας Ιρανός αξιωματούχος στην περιοχή δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας “τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς” για το θάνατο “αθώων Ιρανών”.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά του εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

«Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά”, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι “το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις» υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους.

Η αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε το Σάββατο ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, η HRANA επιβεβαιώνει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Ωστόσο, Ιρανοί ακτιβιστές κάνουν λόγο για 10.000 έως 12.000 θύματα, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς φέρεται να έχει καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις. Σοκ προκαλούν επίσης οι καταγγελίες για βασανιστήρια και υβριστική μεταχείριση των οικογενειών των θυμάτων.

«Εγκληματίας ο Τραμπ» – Ο Χαμενεΐ δείχνει τον ένοχο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε εχθές Σάββατο πως το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», καθώς προκάλεσε θύματα, ζημιές και διέδωσε συκοφαντίες για τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», είπε ο Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για θύματα, ζημιές και κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του ιρανικού έθνους», δήλωσε σε ένα πλήθος υποστηρικτών, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής εορτής.

«Ήταν μια αμερικανική σκευωρία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καταπιούν το Ιράν (…) ο στόχος είναι να καταστήσουν το Ιράν υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία».

Επιπλέον, ο Αλί Χαμενεΐ εκτίμησε πως οι αρχές θα έπρεπε να «διαλύσουν τους στασιαστές», στον απόηχο της αιματηρής καταστολής του κύματος διαδηλώσεων εναντίον της εξουσίας, με χιλιάδες νεκρούς.

«Δεν έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε τη χώρα στον πόλεμο, όμως δεν θα δείξουμε έλεος στους εγκληματίες της χώρας (…) ακόμα περισσότερο από τους εγχώριους εγκληματίες, τους διεθνείς εγκληματίες, ούτε σε αυτούς θα δείξουμε έλεος».

«Με τη δύναμη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να διαλύσει τους στασιαστές, όπως ακριβώς διέλυσε τη στάση», συμπλήρωσε.