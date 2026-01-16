Τους όρους των ΗΠΑ για να επιλυθεί η κρίση στο Ιράν χωρίς ανάληψη στρατιωτικής δράσης, αλλά μέσω διπλωματίας έθεσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Μιλώντας στο συνέδριο του Israeli‑American Council στη Φλόριντα, ο Γουίτκοφ υποστήριξε πως: «Ελπίζω να υπάρξει διπλωματική επίλυση. Πραγματικά το ελπίζω».

Όπως ανέφερε μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να καλύπτει τέσσερα βασικά ζητήματα: τον πυρηνικό εμπλουτισμό, τον περιορισμό του αριθμού των πυραύλων που διαθέτει το Ιράν, τα αποθέματα εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού (που ήδη διαθέτουν και εκτιμώνται σε περίπου 2 τόνους και με εμπλουτισμό από 3,67% έως 60%), καθώς και τα δίκτυα περιφερειακών συμμάχων και τις οργανώσεις που συνεργάζεται το Ιράν.

«Κακή» η εναλλακτική

Ο Γουίτκοφ υποστήριξε ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στο Ιράν —ενέργεια, αποθέματα νερού και υψηλό πληθωρισμό— θα μπορούσε να ωθήσει το καθεστώς σε συμβιβασμούς. «Αν θέλουν να επανέλθουν στην διεθνή κοινότητα, μπορούμε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα διπλωματικά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η εναλλακτική λύση θα ήταν «κακή».

Παράλληλα, εξέφρασε στήριξη προς τον ιρανό λαό, τονίζοντας την «απίστευτη» γενναιότητά του εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.