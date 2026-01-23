Η Εθνική ομάδα πόλο δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουγγαρία, αφού ηττήθηκε με 15-12. Η γαλανόλευκη θα έχει όμως μια δεύτερη ευκαιρία για να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. Απέναντί τους θα βρουν τον ηττημένο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία με έπαθλο μια θέση στο βάθρο. Οι διεθνείς θα αγωνιστούν χωρίς τον Θοδωρή Βλάχο στο πάγκο τους, αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στο ματς με την Ουγγαρία.

Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή και το πρώτο σπριντ θα γίνει στις 18.00. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΡΤ ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.