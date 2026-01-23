Η Εθνική ομάδα πόλο έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία, όμως γνώρισε την ήττα με 15-12. Πλέον, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει την Κυριακή (25/01, 18.00) το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού ανάμεσα σε Σερβία και Ιταλία.

Ο αγώνας ήταν για γερά νεύρα με τους διεθνείς να πληρώνουν ένα κακό τετράλεπτο επιθετικά, το οποίο επέτρεψε στους Μαγυάρους να χτίσουν διαφορά. Έτσι, η εθνική δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό και την Κυριακή θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σπάσει την κατάρα και να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ντέρμπι για γερά νεύρα

Στην πρώτη ελληνική ο Κάκαρης κατάφερε να κερδίσει πέναλτι με τον Ντίνο Γενηδουνιά να το εκτελεί εύστοχα και να ανοίγει το σκορ. Οι Ούγγροι απάντησαν αμέσως με σουτ από τα έξι μέτρα του Μάνχερτζ, αλλά η Εθνική με τέρματα των Κάκαρη και Σκουμπάκη προηγήθηκε με δύο τέρματα στα μισά της πρώτης περιόδου.

Η αντίδραση της Ουγγαρίας ήρθε με δύο γκολ από τους Τάτραϊ και Νάγκι για να φέρουν το ματς στα ίσα. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης με γκολ στον παίκτη παραπάνω και ο Νίκος Γκίλλας με υπέροχο τελείωμα στη λήξη του χρόνου έδωσαν εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στην Εθνική. Τελικά, ο Βέντελ Βίνιαρι με γκολ στον παραπάνω διαμόρφωσε το 5-4 της πρώτης περιόδου.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου οι Ούγγροι ισοφάρισαν με τον Μάνχερτζ, ωστόσο η χαρά τους κράτησε λίγο. Ο Γκίλλας με πανέξυπνη ενέργεια βρήκε τον Παπαναστασίου και εκείνος διαμόρφωσε το 6-5.

Ο Μάνχερτζ απάντησε ξανά, όμως στη συνέχεια μίλησαν οι άμυνες. Ο καταιγισμός των γκολ περιορίστηκε και ο αγώνας συνέχισε να είναι ντέρμπι. Ο Κάκαρης έδωσε εκ νέο το προβάδισμα στην Εθνική με τον Βάργκα να απαντά. Το ίδιο έγινε και στη συνέχεια με πρωταγωνιστές τους Παπανικολάου και Νάγκι. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες έφτασαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 8-8.

Μάχη μέχρι τέλους

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου οι Ούγγροι ανέτρεψαν την εικόνα του αγώνα. Με όπλο την άμυνά τους και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση κατάφεραν να τρέξουν επί μέρους 3-0 για το 11-8.

Η Εθνική χρειάστηκε πέντε λεπτά για να βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Αρχικά ο Αργυρόπουλος και στη συνέχεια ο Καλογερόπουλος μείωσαν στο γκολ ( 10-11) πριν ο Βίγκβαρι κάνει το 10-12.

Οι άμυνες των δύο ομάδων κυριάρχησαν στην τέταρτη περίοδο μέχρι και τα μισά της. Τότε έγινε μια φάση που θα σηκώσει αρκετή συζήτηση. Μετά από εξέταση του VAR οι διαιτητές έδειξαν πως η μπάλα πέρασε τη νοητή γραμμή σε προσπάθεια του Γιάνσικ, κάτι που δεν φάνηκε ξεκάθαρα. Με αυτό το τέρμα οι Ούγγροι έκαναν το 13-10 και πήραν αέρα τριών τερμάτων.

Το σουτ του Νικολαΐδη σταμάτησε στο δοκάρι και στην επόμενη φάση ο Άνταμ Νάγκι ανέβασε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (10-14) με 3.45 για το φινάλε. Με δύο γκολ των Κάκαρη και Αργυρόπουλου η Εθνική μείωσε σε 14-12.

Ο Βέντελ Βίγκβαρι εκμεταλλεύτηκε την πίεση που άσκησε η Εθνική και διαμόρφωσε το τελικό 15-12.

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3

Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος

Ουγγαρία (Βάργκα): Τσόμα, Ανγκιάλ, Μάνχερτζ 4, Ακ. Νάγκι 1, Βιν. Βίγκβαρι, Αν. Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβακς, Βεν. Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα