Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί τελικά στο Νταβός. Ο Πρωθυπουργός ήταν να πετάξει χτες, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν και η πτήση του ματαιώθηκε.

Αντίθετα, σήμερα το μεσημέρια θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πριν την αναχώρησή του, στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.