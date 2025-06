Με πατημένο το γκάζι και τον Μπραντ Πιτ να γυρνάει τον κόσμο για την προώθηση της ταινίας, το αγωνιστικό δράμα «F1: Η ταινία», προϋπολογισμού κάπου μεταξύ 250 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων, προσγειώθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 55.6 εκατομμύρια δολάρια. Εισέπραξε όμως και 88.4 εκατομμύρια δολάρια από 78 χώρες παγκοσμίως. Με άλλα λόγια, τα 144 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε η περιπέτεια του Τζόζεφ Κοζίνσκι, έμπειρου στο ταρακούνημα της αδρεναλίνης κινηματογραφιστή όπως θυμόμαστε και από το πρόσφατο «Top Gun: Maverick», είναι από τα καλύτερα ανοίγματα της τελευταίας δεκαετίας για ταινία που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιου κινηματογραφικού φραντσάιζ.

Ως συνταξιούχος οδηγός της Formula 1 στην ταινία, ο Μπραντ Πιτ πείθεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση από έναν παλιόφιλο (Χαβιέρ Μπαρδέμ) προκειμένου να προπονήσει έναν ανερχόμενο οδηγό αγώνων ταχύτητας (Ντάμσον Ίντρις) και να σώσει μια ομάδα από βέβαιη πτώση. Το γεγονός της αποδοχής της ταινίας από το κοινό, χαροποίησε την Apple που τη χρηματοδότησε και είδε επιτέλους τους κόπους της να πιάνουν τόπο, μαζί και το πρώτο της εμπορικό σουξέ στα κινηματογραφικά ταμεία παγκοσμίως, χάρη σε μια συνέργεια πολλών αστέρων, που περιλαμβάνει εκτός από τον 60χρονο Πιτ, τον επτά φορές πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον και τον χολιγουντιανό μεγαλοπαραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ (με την πρόσφατη επιτυχημένη αναβίωση του «Top Gun» στις περγαμηνές του).

Από τότε που η Apple εισήλθε στο πεδίο της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, έχει υποστηρίξει έπη με χαμηλές επιδόσεις στο box office, όπως τα «Οι Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορτσέζε και «Ναπολέοντας» του Ρίντλεϊ Σκοτ, ταινίες που δεν έτυχαν αποδοχής από την κριτική («Fly Me to the Moon» και «Argylle») αλλά και μία ξεχωριστή ταινία που κέρδισε το Οσκαρ καλύτερης ταινίας την περίοδο της πανδημίας, το «CODA» (2021). Μέχρι σήμερα η Apple δεν είχε να επιδείξει ούτε μία κερδοφόρα ταινία.

Αυτό το αποτυχημένο εμπορικό σερί της Apple, διακόπτεται επιτέλους με το «F1: Η» βάζοντας την εταιρεία στον κερδοφόρο δρόμο των μπλοκμπάστερ. Το 144 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως της ταινίας, μετά από τρεις ημέρες στις αίθουσες, ξεπερνούν σχεδόν ολόκληρη την κινηματογραφική πορεία των «Δολοφόνων του ανθισμένου φεγγαριού» (158 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και σύντομα και του «Ναπολέοντα» που με κέρδη στα 221 εκατομμύρια δολάρια είναι μέχρι σήμερα η πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία της Apple.

Αν και οι ταινίες για αγώνες ταχύτητας δεν αποφέρουν πάντα κέρδη στα ταμεία των κινηματογράφων, αυτή τη φορά όλα πήγαν όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με τις προσδοκίες μιας ακριβής παραγωγής, η οποία διαφημίζεται ως «η πιο αυθεντική ταινία αγώνων ταχύτητας που έχει ποτέ».

Προκειμένου να αναπαραστήσουν την ταχύτητα στην οθόνη, η ομάδα πίσω από την παραγωγή του F1 τοποθέτησε εμβυθιστικές κάμερες Imax, οι οποίες κατέγραψαν και αποτύπωσαν τις πραγματικές πίστες της Φόρμουλα 1 σε όλο τον κόσμο. Οπότε, ναι, ο Μπραντ Πιτ οδηγεί με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 180 χλμ/ώρα – από το Σίλβερστοουν μέχρι το Λας Βέγκας και το Αμπου Ντάμπι. Οι πραγματικές υψηλές ταχύτητες έστειλαν και το κοινό μαζικά στις κινηματογραφικές αίθουσες προκειμένου να παρακολουθήσουν το «F1» σε Imax οθόνες καθώς και σε άλλες «premium» κινηματογραφικές εμπειρίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 55% των εισπράξεων στα αμερικανικά ταμεία. Ειδικά η τεχνολογία Imax απέφερε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 27,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 19% των συνολικών εσόδων της ταινίας.

Η επιτυχία του «F1» αναγνωρίστηκε από τα στελέχη της Apple που τρίβουν με ικανοποίηση τα χέρια τους, συγχαίροντας δημοσίως κάθε συντελεστή της ταινίας. Να ευχηθούμε καλές εισπράξεις και στις υπόλοιπες ταινίες…«F1»;

INFO Το «F1: Η ταινία» προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες και σε IMAX από τις 26 Ιουνίου σε διανομή της Tanweer.