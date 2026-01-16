Στο σημερινό επεισόδιο: Ένας απλογισμός των φετινών Χρυσών Σφαιρών, αλλά και σχολιασμός των νικητών, ανάμεσα στους οποίους ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme, το οποιο προβάλλεται από χθες στις αίθουσες. Παράλληλα, οι Γιάννης Ζουμπουλάκης και Αντώνης Καρπετόπουλος κάνουν τις δικες τους προβλέψεις για τα Οσκαρ 2026, των οποίων οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται την εβδομάδα που μας έρχεται. Να ειστε εκεί.

