Η σαρωτική νίκη της σκανδιναβικής ταινίας «Συναισθηματική αξία» στα τελευταία Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που δόθηκαν το Σάββατο 17/1 το βράδυ στο Βερολίνο, κατά κάποιο τρόπο δηλώνει ότι τα μέλη της Ακαδημίας κινήθηκαν κοιτάζοντας κατευθείαν στην ψυχή και το συναίσθημα ανεξαρτήτως πολιτικής ατζέντας.

Ταινίες όπως το «Ένα απλό ατύχημα του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί και η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Χάνια έμειναν εκτός βραβείων και μια παράξενη σχέση πατέρα – κόρης, ήταν εκείνη που φαίνεται ότι τελικά «μίλησε» περισσότερο στα μέλη της Ακαδημίας.

Τα φώτα στον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, το ηχηρό μήνυμα

Ωστόσο, η πολιτική ατζέντα των καιρών μας προκάλεσε αίσθηση κατά την διάρκεια της απονομής των βραβείων. Τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί και την εφιαλτική κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του.

Πριν από την έναρξη της τελετής, ο Παναχί διάβασε μια δήλωση των αντικυβερνητικών διαδηλωτών στην πατρίδα του καταδικάζοντας τη βία του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η υποδοχή του σκηνοθέτη με χειροκροτήματα ορθίων ήταν απερίγραπτη, κυρίως όταν ο Παναχί κάλεσε τον κόσμο να μιλήσει και να αναλάβει δράση.

6 βραβεία για τη «Συναισθηματική αξία» – Οι νικητές

Η «Συναισθηματική αξία» απέσπασε έξι βραβεία: καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερες ερμηνείες για τους Σκανδιναβούς πρωταγωνιστές της, τον Σουηδό Στέλαν Σκάρσγκαρντ και τη Νορβηγίδα Ρενάτγε Ρένσβε, οι οποίοι στην ταινία υποδύονται έναν καλόψυχο αλλά πολύ εγωκεντρικό σκηνοθέτη και την κόρη του την οποία προσπαθεί να πείσει να παίξει στην ταινία που ετοιμάζει.

Ο Γιοακίμ Τρίερ απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερου σεναρίου (μαζί με τον Εσκλι Βογκτ), ενώ η ταινία κέρδισε και το βραβείο μουσικής.

Ολα πλέον δείχνουν ότι η ταινία του Τρίερ θα συγκεντρώσει πολλές υποψηφιότητες στα βραβεία Οσκαρ των οποίων οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Στα ευρωπαϊκά βραβεία διακρίθηκε επίσης η πολύ καλή ισπανική ταινία «Sirat!» του Ολιβερ Λαξ, η οποία βραβεύτηκε για τη σκηνογραφία και για την φωτογραφία της.

Επίσης, η γερμανική ταινία «Sound of falling» της Μάσα Σιλίνσκι βραβεύτηκε για τα κοστούμια της. Και οι δύο ταινίες ήταν πέρσι υποψήφιες για τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών όπου επίσης διακρίθηκαν και σύντομα θα προβληθούν στις ελληνικές αίθουσες. Βραβείο τέλος, κέρδισε και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου που διακρίθηκε για τις κομμώσεις (Τόρστεν Γουίτε).

Το μήνυμα στον Τραμπ

Ένα άλλο πρόσωπο που ξεχώρισε στα βραβεία πάνω στο ζήτημα της πολιτικής είναι η Νορβηγίδα ηθοποιός Λιβ Ούλμαν στην οποία δόθηκε ένα τιμητικό βραβείο για την συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Η Ούλμαν άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί “πονηρά” στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Νορβηγία έχει έναν κανόνα «ότι αν κάνετε κακή χρήση του βραβείου Νόμπελ, σας το αφαιρούμε».

Αυτή η αναφορά έγινε με αφορμή την απόφαση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η οποία επικρίθηκε ευρέως, να δώσει το μετάλλιο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. «Κάποιος που βρίσκεται στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να απογοητευτεί. Θα το χάσει».