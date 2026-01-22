5 το πρωί: Συμφωνία Τραμπ με Ρούτε για Γροιλανδία – Νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία – «Πάγος» στη Mercosur
Με γλώσσα γεμάτη περιαυτολογίες και σαφή διάθεση ανατροπής των δεδομένων, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε από το Νταβός μηνύματα που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Φρόντισε δε να τους δώσει και πρακτικό περιεχόμενο, ανακοινώνοντας την ακύρωση των δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από συνάντησή του με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη Γροιλανδία
1
Δύο νεκροί από την επέλαση της κακοκαιρίας
- Τραγικός απολογισμός: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Νωρίτερα, ένας 53χρονος λιμενικός εντοπίστηκε νεκρός στο Παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από κύμα στο λιμάνι της περιοχής. Η κακοκαιρία προκάλεσε δυσχέρειες στην κυκλοφορία, τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.
- Τι θα γίνει με τα σχολεία; Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική αφορούσε μόνο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και ελήφθη κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, λόγω των έντονων φαινομένων. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα δεν δείχνουν ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, αν και τυχόν τοπικά προβλήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά.
- Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα σήμερα; Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, ωστόσο δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας. Η προσοχή παραμένει αυξημένη, καθώς ο κορεσμός του εδάφους διατηρεί τον κίνδυνο προβλημάτων σε ευάλωτες περιοχές.
2
Τα μηνύματα Τραμπ από το Νταβός και η συμφωνία
- Νέο τελεσίγραφο για Γροιλανδία: Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Νταβός, επανέφερε ανοιχτά το ενδεχόμενο απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι μόνο η αμερικανική ισχύς μπορεί να την υπερασπιστεί. Παράλληλα, άφησε σαφές μήνυμα πίεσης προς τη Δανία: «πείτε ναι και θα το εκτιμήσουμε – πείτε όχι και θα το θυμόμαστε». Παράλληλα, με αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη ότι «εκμεταλλεύτηκαν» τις ΗΠΑ, άσκησε σκληρή κριτική στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και χαρακτήρισε «losers» όσους επενδύουν στην πράσινη ατζέντα αντί στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων.
- Αποστάσεις από την Ουκρανία: Ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να μεταφέρει το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με τη σύγκρουση λόγω γεωγραφικής απόστασης, αφήνοντας σαφή υπαινιγμό αλλαγής δόγματος στις διατλαντικές σχέσεις.
- Το «μυστικό» deal: Λίγες ώρες μετά την ομιλία του, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social την ακύρωση των δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία, όπως ανέφερε, υπήρξε πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία.
3
«Πάγος» στη Mercosur μετά από οριακή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, με οριακή ψηφοφορία 334 υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, την παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ. Πρωτοβουλία ανέλαβε η ευρωομάδα της Αριστεράς, με τη στήριξη περίπου 100 ευρωβουλευτών από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες, που χαρακτήρισαν τη συμφωνία προβληματική ως προς τη συμβατότητά της με το Ενωσιακό Δίκαιο.
- Θεσμική σύγκρουση και αναστολή διαδικασίας: Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η διαδικασία παροχής συγκατάθεσης του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι απαραίτητη για τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, έως ότου γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, με ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους «παγώματος» της συμφωνίας ή επαναδιαπραγμάτευσης όρων, αν κριθεί ασύμβατη με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
- Πολιτικές αντιδράσεις: Ευρωβουλευτές όπως ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισαν την εξέλιξη «νίκη» και τόνισαν ότι στόχος είναι να αποτραπεί η εφαρμογή διατάξεων που επιτρέπουν μαζικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις. Ζήτησαν την αναστολή της συμφωνίας όσο εξετάζεται από το Δικαστήριο και προανήγγειλαν συνέχιση της πολιτικής και θεσμικής πίεσης.
4
Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για τη διακομματική στη Βουλή
- Μπρα ντε φερ: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή για την πρόταση σύστασης διακομματικής επιτροπής στον πρωτογενή τομέα. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό ζήτημα και στοχοποίησε την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγω του προγραμματισμένου ταξιδιού του στο Νταβός – που όμως λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε.
- Η έκκληση: Η κυβέρνηση απάντησε με έκκληση για υπερκομματική συνεννόηση, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να κάνει λόγο για «εθνική ευθύνη» και στρατηγικό εργαλείο και την αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας) να μιλά για παραπλάνηση, θεσμική απαξίωση και προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων.
- Σύγκρουση Χατζηδάκη-Ανδρουλάκη: Δεν έλειψαν τα πυρά από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μπλόκα των αγροτών, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης άφησε αιχμές για τα εσωκομματικά του ΠαΣοΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως το κόμμα θα συμμετέχει στην επιτροπή αλλά θα καταψηφίσει, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό πυροτέχνημα».
5
Δίκη Κιβωτού του Κόσμου: Παραιτήθηκαν συνήγοροι, αποχώρησαν κατηγορούμενοι
- Παραιτήσεις συνηγόρων: Νέες δικαστικές εξελίξεις σημειώθηκαν στη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Αθηνών, καθώς παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου και ακόμη τριών κατηγορουμένων. Η παραίτηση συνοδεύτηκε από αποχώρηση των κατηγορουμένων από την ακροαματική διαδικασία, σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων προηγούμενων συνηγόρων.
- «Ψευδείς καταγγελίες»: Οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου, Διαμαντής Μπασαράς και Γιώργος Γεωργίου, έκαναν λόγο για δίκη που βασίζεται σε «προφανέστατα ψευδείς καταγγελίες», τονίζοντας ότι εξαντλήθηκαν όλα τα δικονομικά μέσα για τη διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας.
- Αιχμές από τους κατηγορούμενους: Σε έγγραφη δήλωσή τους προς το δικαστήριο, ο πατέρας Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοί του υποστήριξαν ότι στερήθηκαν θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα, κάνοντας ειδική αναφορά στη μη δυνατότητα εξέτασης μάρτυρα και στη μη χορήγηση των πρακτικών της δίκης. Υπογράμμισαν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της παρουσίας τους στη διαδικασία.
