Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα λιμενικός στο Παράλιο Άστρος, το απόγευμα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έπεσε στη θάλασσα για να βοηθήσει στο δέσιμο ενός σκάφους, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα.
Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα, με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους.
Σώα ανασύρθηκε γυναίκα συνάδελφός του που περιπολούσαν μαζί. Στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι 9-10 μποφόρ.
Τα συλλυπητήρια Κικίλια
Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του λιενικού που έχασε σήμερα τη ζωή του εξέφρασε, με ανάρτηση του στο X, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.
Στη δήλωσή του τόνισε ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, το οποίο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούν καθημερινά, υπηρετώντας την πατρίδα και προστατεύοντας τους πολίτες, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους».
