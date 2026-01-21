Αυτοψία σε τρία καίρια σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την κακοκαιρία που πλήττει το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Ξεκίνησε από την Πικροδάφνη

Η αυτοψία ξεκίνησε από την Πικροδάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Ελεγχόμενη η κατάσταση στον Αγ. Δημήτριο

Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, υπήρχε προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης. «Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών. Για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα», δήλωσε.

Έως το τέλος του ’26, 54 αντιπλημμυρικά

Ο περιφερειάρχης επανέλαβε τη δέσμευσή του για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. «Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα», τόνισε.

Παλιές οι υποδομές

«Οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα – βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να παράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα», είπε.

Αναφερόμενος στο σημερινό (Τετάρτη 21/1) κλείσιμο των σχολείων ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την Πολιτεία. «Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι’ αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

Κανονικά την Πέμπτη τα σχολεία στην Αττική

Η απόφαση του περιφερειάρχη για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά.