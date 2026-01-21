Νέες δικαστικές εξελίξεις προέκυψαν σήμερα στην πολύκροτη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου που δικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Αθηνών

Αυτή τη φορά παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου, Διαμαντής Μπασαράς και Γιώργος Γεωργίου, αλλά και οι δικηγόροι άλλων τριών κατηγορουμένων.

Αυτή η παραίτηση δικηγόρων έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης και των προηγούμενων δικηγόρων του πατρός Αντωνίου, αλλά αυτή τη φορά συνοδεύτηκε με αποχώρηση από τη διαδικασία του πατρός Αντωνίου και των άλλων τριών συγκατηγορουμένων του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου και σε δήλωσή τους προς το δικαστήριο οι κατηγορούμενοι ανέφεραν τα ακόλουθα:

«Ένας ιερέας με τεράστιο κοινωνικό έργο δικάζεται επί τη βάσει προφανέστατα ψευδών καταγγελιών. Εξαντλήσαμε κάθε δικονομική δυνατότητα για να υπάρξει μια δίκαιη δίκη και, μετά ταύτα, οδηγούμαστε σε παραίτηση και αποχώρηση, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας».

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διαμαντής Δ. Μπασαράς

Γεώργιος Γ. Γεωργίου

Οι κατηγορούμενοι πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, Πασχάλης Σκορδάς, Σαλίτα Πανιπάλ και Νικόλαος Τάγαρης πριν αποχωρήσουν από την ακροαματική διαδικασία, εγχείρισαν στο δικαστήριο Δήλωση, που υπογράφεται από τους ίδιους, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Δικάσιμος της 21ης Ιανουαρίου του 2026)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Για καταχώριση στα πρακτικά κατ’ άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠΔ)

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου Σας δεν επετράπη η υποβολή ερωτήσεων σε μια μάρτυρα, η οποία – κατά την κρίση μας – κατελήφθη προφανέστατα ψευδόμενη, με αποτέλεσμα να αποστερηθούμε ενός ακόμα ουσιώδους υπερασπιστικού δικαιώματος, που αμέσως συνέχεται με το τεκμήριο της αθωότητάς μας. Κι όλα αυτά ενώ σε προηγούμενες δικασίμους ήδη έχουν υπάρξει προσφυγές στο δικαστήριο Σας σε σχέση με διατάξεις της διευθύνουσας, έχει υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης κατά της διευθύνουσας, η οποία απερρίφθη, και δεν έχει εισέτι ικανοποιηθεί το εύλογο αίτημα των συνηγόρων μας για τη λήψη των τηρηθέντων με φωνοληψία πρακτικών πριν το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Σημειωτέον ότι η παραίτηση των αρχικώς διορισθέντων δικηγόρων μας εχώρησε για λόγους που είναι γνωστοί στο δικαστήριό Σας και με την νομιμοποίηση των νέων δικηγόρων μας υπήρξε σχετικό αίτημα για τη λήψη των πρακτικών πριν το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, επί του οποίου ενώ αρχικώς ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την ικανοποίησή του με σύστοιχη εισαγγελική πρόταση, δεν ικανοποιήθηκε τελικώς, πέραν της αποστολής κάποιων περικοπών των πρακτικών που αφορούν στις πρώτες δικασίμους. Κατόπιν ανεκλήθη η σχετική παρεμπίπτουσα απόφαση και μας γνωστοποιήθηκε ότι θα λάβουμε τα πρακτικά μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ενόψει όλων αυτών των δεδομένων, καθίσταται de facto και de jure ανέφικτη η άσκηση θεμελιωδών υπερασπιστικών δικαιωμάτων μας και, ως εκ τούτου, καθίσταται άνευ νοήματος η συνέχιση της παρουσίας μας στην δίκη που διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου Σας.

Για αυτούς τους λόγους, που σε αδρές γραμμές αναφέρουμε ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι, κατόπιν και της παραίτησης, για τους ίδιους ως άνω λόγους, των δικηγόρων μας, αποχωρούμε από τη δίκη ενώπιον Σας, δεν επιθυμούμε το διορισμό κανενός άλλου δικηγόρου, που Σας δηλώνουμε ότι δεν θα είναι της εμπιστοσύνης και της αποδοχής μας και ομοίως ζητούμε να καταργηθούν, και μετά ταύτα, Σας καλούμε να πράξετε κατά το νόμο και τη συνείδησή Σας.