Ακύρωση των δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες καθώς κατά την συνάντηση του με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, επετεύχθη συναίνεση σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από μια ανάρτηση του στο Truth Social.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες μόλις ώρες αφότου ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική επιλογή για την απότκηση της Γροιλανδίας δεν είναι στο τραπέζι, ανέφερε πως στη συνάντησή του με τον Ρούτε, διαμόρφώθηκε ένα πλαίσιο για μια μελλοντική συμφωνία για τη Γροιλανδία, το οποίο όπως τόνισε είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημαίνει πως δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του για προσάρτηση του αρκτικού νησιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξή του.

Τέλος, είπε ότι τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, γενικότερα, για ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής. Αυτή η λύση, εφόσον υλοποιηθεί, θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την συμφωνία, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το σύστημα «Golden Dome» σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι συνομιλίες προχωρούν. Τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και άλλοι αρμόδιοι, όποτε κριθεί αναγκαίο, οι οποίοι θα αναφέρονται απευθείας σε εμένα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»