Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του προέδρου του ΠαΣοΚ, για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Στην αιχμή της κριτικής βρέθηκαν οι χειρισμοί της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, ενώ στο τέλος του κύκλου της αντιπαράθεσης ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά του ΠαΣοΚ.

«Η συζήτηση και εδώ και σε άλλες περιπτώσεις γίνεται σε ένα φόντο μηδενιστικό με μια μηδενιστική εικόνα για πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, όχι γιατί αδικείται κυβέρνηση αλλά γιατί αδικούνται και οι ίδιοι οι αγρότες μας», δήλωσε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Απαντώντας στα όσα είχε πει νωρίτερα στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «έχουμε δεκάδες χιλιάδες αγρότες που έχουν μπει στις ανανεώσιμες, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά», ενώ λέγοντας για το θέμα της ευλογιάς είπε ότι από «το ΠαΣοΚ περίμενα άλλη στάση. Μέχρι τώρα έλεγαν ότι ακολουθούμε δρόμο επιστήμης. Ε ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε και εμείς. Μιλάμε με τον σύλλογο κτηνιάτρων της χώρας και την πρόεδρό του. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι υπεύθυνη στάση; Αλλά να το λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας; Μην επιμείνετε άλλο. Υπάρχει πιο πρόσφατη απόφαση του Ούγγρου αξιωματούχου. Είναι επικίνδυνο να παίζουμε με αυτό το θέμα».

Στην αιχμή της κριτικής του για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «παρά τα προβλήματα φέτος στο τέλος έγιναν πληρωμές, έγιναν, 3.82 δις. 13% παραπάνω από το 2024. Και εν πάση περιπτώσει απευθύνομαι σε Έλληνες πολίτες. Αν αυτά δεν ισχύουν, γιατί αποσύρθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα; Έγιναν και αυτά όργανα της ΝΔ. Κάποια στιγμή να βάλετε κανέναν φρένο. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, μην βάλετε. Ζείτε στον δικό σας πλανήτη της δικιάς σας φαντασιακής πραγματικότητας ότι όλα είναι μαύρα και θα έρθετε εσείς να τα διορθώσετε με μαγικές συνταγές».

Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε και στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Νταβός λέγοντας ότι «σήμερα ασχολείται με μια σειρά πολύ έντονων διεθνών εξελίξεων. Αν δεν τα έχετε δει ούτε αυτά, ανοίξτε κινητό και τηλεόραση, είναι παντού». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιμένοντας να έχει στο στόχαστρο το ΠαΣοΚ ζήτησε από τον πρόεδρο του κόμματος να διευκρινίσει αν θα συμμετάσχουν στην επιτροπή.

«Έπρεπε να καθίσουν 12 μήνες στα μπλόκα για να πείτε ότι αποτύχατε;»

«Μιλάτε για επιτυχία στον αγροτικό τομέα γιατί έφυγαν από τα μπλόκα. Έπρεπε να καθίσουν 12 μήνες στα μπλόκα για να πείτε ότι αποτύχατε; Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβουν συνάδελφοι; Αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλετε; Κακώς τον θέλετε. Εμείς θέλουμε έναν άλλον. Κατά διαβολική σύμπτωση αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο δικός σας», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ούτε εξεταστική θέλαμε. Προανακριτική προτείναμε. Προτείνουμε πρόταση καθαρού έντιμου διαλόγου και όχι επικοινωνιακού πυροτεχνήματος», ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

«Κανένας Έλληνας δεν είναι υπέρ του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠαΣοΚ. Το πρόβλημα ήταν διαχρονικά και έχει ξεκινήσει από δεκαετία του ‘80. Να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας εκτός αν δεν έχετε δει το βίντεο με Πάγκαλο που μιλούσε και έλεγε είπαμε δυο φορές πανογραψίματα αλλά όχι και 4. Μήπως εσείς του ΠαΣοΚ κλείνετε το βίντεο όταν ξεκινά να παίζει… Ή δεν έχετε δει τα στελέχη σας στην εξεταστική;», ανταπάντησε ο κ. Χατζηδάκης ρωτώντας ξανά τον κ. Ανδρουλάκη αν θα συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή.

«Το ΠαΣοΚ όπως συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα και στην εξεταστική επιτροπή, θα είμαστε εκεί», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης διευκρινίζοντας ότι «διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να χτίσετε. Όμως θα είμαστε εκεί για να διαλύσουμε».

«Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη της ΝΔ. Λυπάμαι και τα παραδέχομαι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Ενώ εσείς ούτε λυπάστε ούτε παραδέχεστε λάθη ΠαΣοΚ όταν κυβερνήσατε για συγκεκριμένο τομέα», επέμεινε ο κ. Χατζηδάκης. «Ωραία τα κροκοδείλια δάκρυα, αλλά δεν έχουν καμία ουσία. Ωραίο το παραμύθι αλλά χωρίς δράκο. Ο δράκος σήμερα στη Βουλή είστε εσείς και η ΝΔ. Ο λαός περιμένει ενσυναίσθηση. Όχι ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας», απάντησε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε εμμέσως στα εσωκομματικά του ΠαΣοΚ λέγοντας με νόημα ότι «εμείς σίγουρα αλάθητοι δεν είμαστε. Είστε εσείς και μπράβο σας. Για κάποιο λόγο έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι; Είναι γεγονός ότι λόγω αυτής της κατάστασης αντιμετωπίζετε αυτά τα εσωκομματικά προβλήματα; Εμείς ακολουθούμε δρόμο αλήθειας με λάθη. Αυτό που σήμερα συναποφασίζουμε να δημιουργήσουμε θα οδηγήσει και σε νέα βήματα είμαι σίγουρος».