Στο ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Mercosur με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από μια αμφίρροπη ψηφοφορία στην οποία 334 ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής, 324 κατά και 11 απείχαν.

Χθες, η ευρωομάδα της Αριστεράς χαρακτήρισε πραξικοπηματική τη συμφωνία και ανέλαβε πρωτοβουλία κατά της Μercosur μαζί με 100 ακόμη ευρωβουλευτές, προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές, το Renew και τους Πράσινους.

Τι σηματοδοτεί ο «πάγος» στη συμφωνία της Mercosur από την Ευρωβουλή

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται ως ο πιο «δημοκρατικός» θεσμός, έρχεται να επανεβεβαιώσει την απόσταση που χωρίζει σε κρίσιμες στιγμές σαν αυτήν τα ευρωπαϊκά όργανα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17/1 μετά από πάνω από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, Βρυξέλλες και μπλοκ των χωρών Mercosur υπέγραψαν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, που ανοίγει δρόμο για διευρυμένες εμπορικές σχέσεις, οικονομική ανάπτυξη και ενισχυμένη γεωπολιτική παρουσία της ΕΕ στη Νότια Αμερική.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur έρχεται την κατάλληλη στιγμή, όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο», δήλωσε ο Κόστα, ενώ η φον ντερ Λάιεν τόνισε: «Σήμερα γράφουμε ιστορία. Η συμφωνία δεν είναι μόνο εμπορική· είναι και γεωπολιτική δέσμευση, στηριγμένη σε κοινές αξίες και εμπιστοσύνη».

Φαραντούρης για αναστολή συμφωνίας με Μercosur: «Νικήσαμε – Ο αγώνας συνεχίζεται»

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «η πρόταση παραπομπής αποσκοπεί στην καθυστέρηση εφαρμογής της συμφωνίας για να δοθεί χρόνος για την επαναδιαπραγμάτευση συγκεκριμένων όρων της».

«Δεν καταθέτουμε τα όπλα»

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ψηφοφορία ο Κεφαλλονίτης καθηγητής τόνισε: «Είναι μια μεγάλη νίκη. Ο αγώνας συνεχίζεται κατά των διατάξεων της Μercosur που επιτρέπουν την αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από την Λατινική Αμερική, χωρίς εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, εις βάρος των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων.

Καταθέσαμε σήμερα πρόταση να παραπεμφθεί η Συμφωνία για Γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρότασή μας εγκρίθηκε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στην Επιτροπή εξωτερικού εμπορίου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων».