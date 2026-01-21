Σε υψηλούς τόνους συζητείται η πρόταση του πρωθυπουργού στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, με την αντιπολίτευση να ασκεί δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα, ενώ δεν έλειψαν οι αιτιάσεις για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς ο ίδιος έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο Νταβός για την κρίσιμη συνάντηση με άλλους ευρωπαίους ηγέτες και του αμερικανού προέδρου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, λαμβάνοντας τον λόγο εξήγησε ότι «θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες. Είναι ο πρωθυπουργός στο Νταβός και αμέσως μετά στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής». Υποστήριξε, ότι η συζήτηση αυτή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού αλλά διότι διαφώνησε το ΚΚΕ στη Διάσκεψη των Προέδρων και έτσι εισήχθη, όπως είπε, στην Ολομέλεια προς συζήτηση.

Απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπε ότι «σας καλούμε με τις απόψεις σας να συν διαμορφώσετε την πολιτική. Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των παραγωγών. Η σημερινή συζήτηση είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η αντίθετη άποψη του ΚΚΕ στην διάσκεψη. Αν δεν υπήρχε θα γινόταν απλώς μια ανακοίνωση. Ας μην μιλάμε για παρουσίες και απουσίες όπως τίθεται το ζήτημα. Να δούμε πως μπορεί ο καθένας από εμάς να εισφέρει σε μια συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή η πρόσκληση δεν είναι επικοινωνιακή είναι εθνικής ευθύνης. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει κομματικούς αυτοσχεδιασμούς. Έναν μήνα μετά την πρόσκληση είδαμε ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτουν δικές τους προτάσεις. Είστε ευπρόσδεκτοι να τις καταθέσετε μέσα από την σωστή κοινοβουλευτική διαδικασία».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μιλώντας για τους εμβολιασμούς των ζώων είπε ότι «έχω ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση αφορά στην εισφορά ή την απόφαση της επιστήμης. Πριν επιχειρήσω να κλείσω το ζήτημα, θα σας απευθύνω ορισμένα ρητορικά ερωτήματα. Υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ΕΕ. Η απάντηση είναι όχι».

Με έμφαση στην διακομματική επιτροπή είπε ότι «για εμένα η διακομματική δεν είναι διακομματικός συμβιβασμός. Είναι εργαλείο στρατηγικής. Με σαφές αντικείμενο και στόχο δεσμευτικές προτάσεις. Ένα και μόνο σκοπό. Το ερώτημα δεν είναι αν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά αν ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται βάθος και υπερκομματική προσέγγιση. Είναι η ευκαιρία να δείξουμε πολιτική ωριμότητα και σχέδιο. Αυτή την δοκιμασία οφείλουμε να την περάσουμε όλοι μαζί. Προσωπικά θα σας έλεγα ότι σας θέλουμε συμμέτοχους».

Κριτική από την αντιπολίτευση

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκίνησε την ομιλία του στηλιτεύοντας την απουσία του πρωθυπουργού «είναι ντροπή και προσβολή η απουσία σήμερα του Πρωθυπουργού Από τη συζήτηση της δικής του πρότασης για την επιτροπή για τον αγροτικό τομέα.Είναι μία ευθεία απαξίωση της Βουλής». Όπως είπε, «μας καλείτε σε μία επιτροπή ενώ στην εξεταστική κάνετε ό,τι μπορείτε για να καλύψετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συνεχίζετε να παρέχετε προστασία σε όλα τα εμπλεκόμενα και ερευνώμενα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πρόσωπα».

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε πως «μόνο ένα μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και να θέσει τα θεμέλια για την χάραξη μακρόπνοης αγροτικής πολιτικής στη βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Και προτείνουμε στα προοδευτικά κόμματα τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου νόμου για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και θα αναλάβουμε τη σχετική πρωτοβουλία».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι« η κίνησή σας για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, που δήθεν θα μελετήσει το αγροτικό ζήτημα, είναι παραπλανητική». Όπως είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, «θέλετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των ψαράδων, αλλά και των μισθωτών εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων των πόλεων, που αναγνώρισαν το δίκιο των αγροτών και τάχθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευρό τους, στον αγώνα τους και μέσα από τα μπλόκα με τα τρακτέρ στους εθνικούς δρόμους».

Τα βέλη του κ. Κουτσούμπα δέχθηκαν και το ΠαΣοΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Κύριε Ανδρουλάκη, κύριοι του ΠαΣοΚ, οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές της ΚΑΠ ήταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠαΣοΚ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάμελλε, το 2019, ήταν αυτός που πανηγύριζε για τη συμφωνία Mercosur, η οποία διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε ακριβώς πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ. Γι’ αυτό και είναι τουλάχιστον υποκρισία να παριστάνει κανείς ότι διαφωνεί με την πρώτη, ενώ συμφωνεί με τη δεύτερη. Αλλά και από τους άλλους ομιλητές, ομιλήτριες από άλλα κόμματα που άκουσα μέχρι στιγμής από το πρωί για την ταμπακιέρα τίποτα».

Πρόσθεσε αναφερόμενος στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι κοκορομαχίες και οι δήθεν υψηλοί τόνοι για τα “διάφορα”, εξυπηρετούν το να κρύβεται η ουσία για τα βασικά».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέκρινε σφοδρά τον πρωθυπουργό για την απουσία του. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «έστειλε επιστολή και πρότεινε Γιάννη Οικονόμου για πρόεδρο. Γιατί; Για να σας εκδικηθεί κ. Οικονόμου; Προτείνει εσάς για πρόεδρο, δεν εμφανίζετα».

Στη συνέχεια είπε ότι «θέλει να καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός λαγός; Γιατί αυτό ενσαρκώνει τον πρωθυπουργό λαγό. Και θίγω και τον λαγό τώρα. Από την μία πετάει την φαεινή του ιδέα με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, πρώτη και μόνη διακομματική που έχει προτείνει τα τελευταία δυομιση χρόνια και από την άλλη απουσιάζει. Θέτω ζήτημα αρχής και διαδικασίας. Να συζητά η Βουλή την πρότασή του και από την άλλη να μην έρχεται. Όταν δεν έρχεσαι να την συζητήσεις προφανώς συνομολογείς ότι είναι για τα μπάζα η πρότασή σου».