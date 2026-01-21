Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποχώρησε από επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, σε μια κίνηση που ορισμένοι παρευρισκόμενοι εξέλαβαν ως ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στις διατλαντικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, το δείπνο της Τρίτης το βράδυ στο Νταβός, σύμφωνα με μαρτυρίες όσων συμμετείχαν, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την εκστρατεία τους για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Δανία.

Κατά την ομιλία του, ο Λάτνικ άσκησε δριμεία κριτική στις ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης και αμφισβήτησε την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με παρευρισκόμενους.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις στο ακροατήριο: ορισμένοι χειροκρότησαν τις αναφορές του στην ισχύ των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης, ενώ άλλοι αποδοκίμασαν. Κάποιοι παρευρισκόμενοι εκτίμησαν ότι αρκετά από τα σχόλιά του αποτέλεσαν απάντηση σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της Λαγκάρντ και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Νταβός, με τις οποίες υπερασπίζονταν τη συνοχή και τη χρηματοπιστωτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας από τους παρευρισκόμενους ανέφερε ότι, πέρα από την ενόχλησή της από την ομιλία του Λάτνικ, η Λαγκάρντ φαινόταν και κουρασμένη.