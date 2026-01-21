Στον αποκλεισμό από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Νταβός, του ενδεχόμενου χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά και στο γεγονός πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν υπαναχώρησε πλήρως από την απαίτηση του για την απόκτηση του νησιού στέκονται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και αξιωματούχοι στα σχόλια τους μετά την ομιλία.

Δανία: «Θετικό ότι έκανε πίσω σε χρήση βίας, αρνητικό ότι συνεχίζει να έχει απαιτήσεις»

Τον χορό των δηλώσεων άνοιξε, ο άμεσα ενδιαφερόμενος, υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ο οποίος σημείωσε πως το γεγονός ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης βίας είναι κάτι θετικό, όμως σημείωσε ότι η απαίτηση του παραμένει. Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση της Δανίας έχει κρατήσει τη Γροιλανδία εκτός των κινεζικών επενδύσεων και μακριά από την κινεζική επιρροή, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση του θα κρατήσει τα διπλωματικά κανάλια για το θέμα ανοιχτά.

Τι λένε τα διεθνή μέσα

Τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης στέκονται κι αυτά στο γεγονός πως ο Τραμπ ζήτησε να υπάρξει διαπραγμάτευση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά και στο γεγονός πως απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, όμως δεν είναι λίγα εκείνα που φιλοξενούν αναλύσεις σχετικά με άλλα κομμάτια της ομιλίας του.

Επί παραδείγματι οι New York Times στον τίτλου τους στο liveblog για την ομιλία Τραμπ στο Νταβός δίνουν μια διαφορετική οπτική στο θέμα υποστηρίζοντας πως «Ο Πρόεδρος διατυπώνει σκληρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη στο Νταβός». Αντίστοιχα οι FT φιλοξενούν άρθρο στο οποίο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο «η κόντρα του Τραμπ για την Γροιλανδία εκτροχιάζει την μεταπολεμική συμφωνία της Ουκρανίας».

Παράλληλα σχόλια σχετικά με την ομιλία Τραμπ και κομμάτια αυτής έκαναν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και φαβορί για υποψήφιος των Δημοκρατικών στις επόμενες εκλογές Γκάβιν Νιούσομ, ο ακροδεξιός ηγέτης της Βρετανίας, Νάιτζελ Φάρατζ, αλλά και ο ακτιβιστικός βραχίωνας της Greenpeace στην Βρετανία.

Γκάβιν Νιούσομ: «Εντελώς βαρετή η ομιλία Τραμπ»

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκάβιν Νιούσομ, που ήταν παρόν στην ομιλία Τραμπ την περιέγραψε σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, ως «μία από τις πιο ανούσιες ώρες που έχω περάσει τα τελευταία χρόνια – και πιστεύω ότι ο κόσμος ολόκληρος επίσης». Όπως συμπλήρωσε: «Ήταν ανούσια στην ανουσιότητα της. Είπε αυτό που όλοι ξέραμε – ότι δεν πρόκειται να εισβάλει στη Γροιλανδία».

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε την ομιλία «βαρετή και, κάποιες στιγμές, αγενή. Φωτιά και οργή που ισοδυναμούν με απολύτως τίποτα, κυριολεκτικά».

Ο Νιούσομ δήλωσε ότι η Ευρώπη «θα έπρεπε να ανησυχεί αν δεν αντιδράσει με αποφασιστικότητα, με δέσμευση να σταθούν όρθιοι – και τι άλλη απόδειξη χρειάζεστε για αυτό πέρα από τη σημερινή ημέρα»; Όπως σημείωσε η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ αυτών και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, φάνηκε να έχει συγκρατήσει τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο Τραμπ «αντέδρασε σε ό,τι συνέβη χθες, και χθες συνέβησαν πολλά πράγματα – δεν ήταν μόνο οι ομιλίες του Μακρόν και του προέδρου της ΕΕ ή η ομιλία του Κάρνεϊ, αλλά αντέδρασαν και οι αγορές».

Αντιδράσεις από οργανώσεις για το κλίμα

Από την πλευρά της ακτιβίστρια της Greenpeace UK για την κλιματική αλλαγή, σε δηλώσεις της στον Guardian ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λάθος καλώντας για περισσότερες εξορύξεις ορυκτών καυσίμων στη χώρα της:

«Η γνώση του Τραμπ για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Βόρειας Θάλασσας είναι σαν ένας σωρός από ψέματα. Περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μειώσουν ούτε μία λίρα από τους λογαριασμούς μας, οι φόροι για τις εταιρείες εξόρυξης είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι ισχυρίζεται, και τα αποθέματα φυσικού αερίου εξαντλούνται. Η καλύτερη ελπίδα μας για να μειώσουμε τους λογαριασμούς και να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια είναι να ανακαινίσουμε τα σπίτια μας που έχουν διαρροές και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στις εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αγνοήσει τις συμβουλές ενός αρνητή της κλιματικής αλλαγής που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και να συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία της χώρας από την αστάθεια του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ θα αισθανόταν πιο ασφαλής αν οι ΗΠΑ έπαιρναν τη Γροιλανδία

Στον χορό των δηλώσεων μπήκε και ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK της Βρετανίας, Νάιτζελ Φάρατζ, ένας εκ των ενορχηστρωτών του Brexit, ο οποίος υποστήριξε σε εκδήλωση στο Νταβός στο USA House (τη βάση της αμερικανικής αντιπροσωπείας) ότι ο κόσμος θα ήταν «ένα καλύτερο και πιο ασφαλές μέρος» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ωστόσο, ο Φάρατζ παραδέχθηκε ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν συμβατή με την εθνική κυριαρχία ή με την πίστη του στην εθνική αυτοδιάθεση.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ανέφερε:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και πιο ασφαλής αν μια ισχυρή Αμερική είχε τη Γροιλανδία, λόγω της γεωπολιτικής σημασίας του Αρκτικού Βορρά, λόγω του λιωσίματος του πάγου και λόγω της συνεχούς επεκτατικής δράσης των ρωσικών παγοθραυστικών και των κινεζικών επενδύσεων. Άρα, το να κατέχει η Αμερική τη Γροιλανδία θα ήταν καλύτερο για τον κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια και θα έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο; Ναι. Ωστόσο, αν πιστεύεις στο Brexit και αν γιορτάζεις τα 250 χρόνια της Αμερικής, αν πιστεύεις στα εθνικά κράτη και όχι στις παγκοσμιοποιημένες δομές, πιστεύεις στην κυριαρχία. Και αν πιστεύεις στην κυριαρχία, πιστεύεις στην αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης».