Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αναχωρήσει απόψε για τη Ζυρίχη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να ταξιδέψει νωρίς το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχει σε μέρος του προγράμματός του στο Νταβός, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Σε περίπτωση που υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το ταξίδι και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.