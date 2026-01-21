Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, γνωστοποίησε ότι την Πέμπτη πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα. Μιλώντας στο CNBC από το Νταβός, τόνισε ότι η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανήκει στη ρωσική πλευρά, κάτι που –όπως είπε– έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τι είπε για Ουκρανία και επαφές με Μόσχα

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι οι προοπτικές ειρήνης στην Ουκρανία. Ανέφερε ακόμη ότι προβλέπεται να υπάρξει επαφή και με την ουκρανική πλευρά σε επόμενο στάδιο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει χρονοδιάγραμμα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις θα γίνουν τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, ενώ γνωστοποίησε πως στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί η ειρήνη είναι αναγκαία», σημείωσε.

Την πληροφορία για τη συνάντηση επιβεβαίωσε και το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο πηγές του Κρεμλίνου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η ρωσική προεδρία είχε αναφέρει πως προετοιμάζεται να δεχθεί στη Μόσχα τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, χωρίς τότε να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Και το Συμβούλιο Ειρήνης για Γάζα στο μενού

Αναφερόμενος στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι στις προσκλήσεις του Λευκού Οίκου έχουν ανταποκριθεί θετικά περίπου 20 έως 25 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επισήμανε πως, αν και δεν διεξάγονται επίσημες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, έχουν υπάρξει επαφές. Επίσης, έκανε λόγο για προγραμματισμένες συζητήσεις στο Νταβός σχετικά με το θέμα της Γροιλανδίας.

Σημειώνεται ότι χθες υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του Κούσνερ με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Κίριλι Ντιμιτρίεφ στο Νταβός.