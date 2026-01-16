Τρόπους για την ταχύτερη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως την άμεση παραχώρηση πλήρων δικαιωμάτων μέλους, φέρεται να εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την ιδέα που κυκλοφορεί η Ουκρανία θα αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματα της ένταξης σταδιακά και ανά κάποια μεταβατικές περιόδους, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ένωσης.

«Αντίστροφη ένταξη» ως εγγύηση ασφαλείας

Η πρόταση, η οποία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και έχει χαρακτηριστεί ως «αντίστροφη ένταξη», προορίζεται να λειτουργήσει ως εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία σε μεταπολεμικό πλαίσιο, όπως επισημαίνει το Reuters. Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 είχε ενσωματωθεί σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που συζητήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διπλωμάτες, ως μέτρο για την εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της χώρας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ θεωρούν ότι η ημερομηνία αυτή ή οποιαδήποτε άλλη προκαθορισμένη χρονική στιγμή είναι μάλλον μη ρεαλιστική, δεδομένου ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει μια διαδικασία βάσει επιδόσεων, η οποία προχωρά μόνο όταν μια χώρα προσαρμόζει τη νομοθεσία της στα πρότυπα της Ένωσης.

Διαφορετικοί κανόνες, αλλά πάλι θα απαιτείται έγκριση

Η ιδέα που έχει τεθεί από αξιωματούχους της ΕΕ θα αντιστρέψει την παραδοσιακή διαδικασία ένταξης, αν και ακόμη και μια περιορισμένη μορφή ένταξης θα απαιτούσε την έγκριση των κυβερνήσεων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-μελών.

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που υπήρχε όταν θεσπίστηκαν οι κανόνες ένταξης», τόνισε ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία –και ενδεχομένως και άλλες υποψήφιες χώρες– θα μπορούσε να ενταχθεί γρήγορα στην ΕΕ και στη συνέχεια να αποκτά «σταδιακή πρόσβαση» στα δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με την πρόοδό της στην εκπλήρωση όλων των κριτηρίων για πλήρη ένταξη.