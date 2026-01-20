Απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εισήλθαν στο «USA House» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση τoυ θέματος.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να μπαίνουν στο USA House. Πηγή ανέφερε ότι είχε εισέλθει επίσης και ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ria Novosti, η συνάντηση δεν κράτησε πολύ, γιατί περίπου μισή ώρα μετά από το αρχικό δημοσίευμα, το ρωσικό πρακτορείο φιλοξενούσε δήλωση του Στιβ Γουίτκοφ ότι η συνάντηση με τον Ντιμιτρίεφ ήταν «πολύ θετική».

Η Μόσχα είχε προαναγγείλει εμμέσως μια συνάντηση

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς νωρίτερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε υποστηρίξει ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει οποιαδήποτε έγγραφα, έπειτα από τις πρόσφατες συνομιλίες που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο είχε αποκαλύψει ότι ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες από τη Μόσχα προς τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία με το Κίεβο, στη διάρκεια των συναντήσεων που θα έχει στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί σημαντικό να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Κιέβου.