Η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει οποιαδήποτε έγγραφα, έπειτα από τις πρόσφατες συνομιλίες που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες από τη Μόσχα προς τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία με το Κίεβο, στη διάρκεια των συναντήσεων που θα έχει στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί σημαντικό να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Κιέβου. Σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο στόχος της πρόκλησης μιας στρατηγικής ήττας στη Ρωσία «παραμένει στο μυαλό και στα σχέδια των Ευρωπαίων ηγετών».

Προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ «προετοιμάζεται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία», αλλά επανέλαβε ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης για την ουκρανική κρίση. «Αν κοιτάξουμε την ιστορία αυτής της κρίσης, ξεκινώντας από το 2014 και ιδιαίτερα από το 2022, δεν έχει λείψει η καλή θέληση από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την επίτευξη πολιτικών συμφωνιών», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους γείτονες ότι συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Τραμπ, σημειώνοντας ότι «προσπαθούν με κάθε τρόπο να πείσουν την αμερικανική κυβέρνηση να μην διαπραγματευτεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Η Μόσχα δεν έχει σχέδια για τη Γροιλανδία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ακόμη πως η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό τμήμα» της Δανίας, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται πιο οξύ, μετά την επανειλημμένα εκπεφρασμένη απαίτηση Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον πλήρη έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, για λόγους εθνικής ασφάλειας και το Σάββατο και την ανακοίνωση από τον αμερικανό πρόεδρο δασμών στις εισαγωγές από ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε αυτό το σενάριο.

Ο ρώσος ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να αναμιχθεί στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και πως η Ουάσινγκτον ξέρει πως η Μόσχα δεν έχει σχέδια να καταλάβει το νησί.

Russian Foreign Minister Lavrov: West’s world order rules don’t exist anymore; it is the law of the strongest. pic.twitter.com/xJqeKHRNgC — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Ο Λαβρόφ είπε ακόμη ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν τους Ρώσους που είναι μέλη πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα και συνέλαβε η Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας πρόσθεσε ότι δύο Ρώσοι, καθώς και Ουκρανοί, Γεωργιανοί και Ινδοί, υπηρετούσαν ως μέλη του πληρώματος στο δεξαμενόπλοιο Marinera, όταν ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό, κοντά στην Ισλανδία στις 7 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Τα «πυρά» σε Μολδαβία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε επίσης πως τα σχέδια που έχει αφήσει να αιωρούνται η πρόεδρος της Μολδαβίας, να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωση με τη Ρουμανία, θα είναι καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της χώρας.

Η πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα ψήφιζε υπέρ της ένωσης με τη γειτονική Ρουμανία, αν διεξαγόταν δημοψήφισμα, ώστε να βοηθήσει να προστατευθεί η εύθραυστη δημοκρατία της Μολδαβίας απέναντι στη ρωσική πίεση. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Σάντου έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τη Ρωσία ότι αναμειγνύεται στη Μολδαβία, μία πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατομμύρια, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι ρουμανόφωνοι και μια μειονότητα ρωσόφωνοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως η χώρα προχωράει με τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να ολοκληρώσει την αποχώρησή της από την υπό ρωσική ηγεσία Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ).

Σχετικά με το ίδιο θέμα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι το Κρεμλίνο εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Μολδαβίας να αποχωρήσει από την ΚΑΚ.

Ο Πεσκόφ είπε πως η απόφαση δεν ήταν έκπληξη, σημειώνοντας πως η Μολδαβία είχε σταματήσει ουσιαστικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ΚΑΚ πριν από καιρό.