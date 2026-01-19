Η σημερινή Δευτέρα (19/1) είναι ημέρα θρήνου για την Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία που οδήγησε στον θάνατο 39 άτομα, αριθμός που «δεν είναι ο τελικός» σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών ‘Οσκαρ Πουέντε.

Υπενθυμίζουμε ότι το τρένο της Iryo, που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε κοντά στον δήμο Ανταμούζ, στην επαρχία Κόρδοβα, περνώντας στην άλλη γραμμή όπου συγκρούστηκε με ένα τρένο που ερχόταν αντίθετα, ανέφερε η Adif, η ισπανική αρχή σιδηροδρομικής υποδομής. Το δεύτερο τρένο, που λειτουργούσε υπό την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe, εκτροχιάστηκε επίσης και έπεσε σε επίχωμα, όπως δήλωσαν οι αρχές.

«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απεγκλωβισμό ατόμων από πολύ στενά κομμάτια», είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Κόρδοβας, Paco Carmona μιλώντας στο TVE. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε οποιονδήποτε είναι ακόμα ζωντανός. Αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία» πρόσθεσε.

«Πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε»

Ακόμα είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Álvaro Fernández Heredia, πρόεδρος της κρατικής ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe.

Μιλώντας στο κρατικό ισπανικό κανάλι ανέφερε ότι το δυστύχημα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς συνέβη σε ευθεία γραμμή, όπου λειτουργούσαν ενεργά συστήματα ασφαλείας.

«Γνωρίζουμε ήδη από τα αρχεία ταχύτητας ότι τα τρένα κινούνταν με ταχύτητα χαμηλότερη από εκείνη που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τμήμα» δήλωσε. Συνεπώς, υπέδειξε ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται «με κάποιο πρόβλημα στο τροχαίο υλικό ή στις υποδομές» σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky News.

We shouldn’t have to live like this. In fact, we don’t have to live like this. Spain deserves better. 💔 pic.twitter.com/vNFzUCsZdk — Ada Lluch (@ada_lluch) January 19, 2026

Στους 39 οι νεκροί – «Ο αριθμός δεν είναι οριστικός»

Ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό έχει αυξηθεί στους 39, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο τρένο βρίσκονταν περίπου 300 άτομα τη στιγμή του δυστυχήματος. Oι περισσότεροι από τους νεκρούς και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου.

Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 170, εκ των οποίων οι 75 νοσηλεύονται. Δεκαπέντε άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένα, 4 εξ αυτών παιδιά.

Ο Óscar Puente, υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας είπε ότι ο αριθμός των νεκρών, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 39, «δεν είναι τελικός». Ο Puente ευχαρίστησε επίσης τις ομάδες διάσωσης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τους συγγενείς τους.

«Σαν σεισμός»

Δημοσιογράφος από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RNE, που ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε ότι ένιωσε την πρόσκρουση σαν σεισμό. Οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τα επείγοντα σφυριά για να σπάσουν τα παράθυρα των βαγονιών και να βγουν, είπε.

Η Carmen ανέβασε στο X ότι βρισκόταν στο τρένο από Μάλαγα προς Μαδρίτη. «Δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση [από την Κόρδοβα], το τρένο άρχισε να κουνιέται πολύ, και εκτροχιάστηκε. Τα φώτα έσβησαν».

Βίντεο που ανέβασε στο X άλλος επιβάτης της Iryo έδειχνε έναν υπάλληλο της εταιρείας με φωσφορούχο γιλέκο να δίνει οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους στα σκοτεινά βαγόνια. Ο υπάλληλος είπε στους επιβάτες ότι θα εκκενώσουν το τρένο όταν κριθεί ασφαλές, αλλά εκείνη τη στιγμή ο ασφαλέστερος χώρος ήταν στο τρένο. Επίσης, προέτρεψε τους ανθρώπους να διατηρήσουν τις μπαταρίες των κινητών τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους φακούς τους όταν αποβιβαστούν. «Στο βαγόνι μας είμαστε καλά αλλά δεν ξέρουμε για τα άλλα βαγόνια. Υπάρχει καπνός και φωνάζουν για γιατρό» έγραψε ο επιβάτης.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Τοπικά τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν το κέντρο υποδοχής για τους επιβάτες στο Ανταμούζ, μια πόλη 5.000 κατοίκων, με ντόπιους να φέρνουν τρόφιμα και κουβέρτες καθώς οι νυχτερινές θερμοκρασίες κυμαίνονταν γύρω στους 6°C.