Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στείλει πρόσκληση σε πολλούς παραδοσιακούς συμμάχους (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), αλλά και στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον ρώσο ομόλογό του να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του. «Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Την ίδια ώρα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τηρεί στάση αναμονής, ενώ το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, ζητώντας συντονισμό με τους εταίρους του. Αντίθετα, ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως το Παρίσι «δεν μπορεί να δώσει συνέχεια».

Η απειλή στον Μακρόν για δασμούς 200%

Μετά από αυτή τη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη—κρασιά και σαμπάνιες—από τη Γαλλία.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον.

Η «διαρροή» προσωπικού μηνύματος

Λίγες ώρες αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα που του έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν. Σε αυτό ο γάλλος πρόεδρος τού λέει ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια συνάντηση της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, ενώ τονίζει ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία» ο Ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με screenshot του μηνύματος που ανήρτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι αυτό το «ιδιωτικό μήνυμα» του Γάλλου προέδρου είναι αυθεντικό. Σύμφωνα με το στιγμιότυπο του μηνύματος, ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», όμως προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ» και εξηγεί ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, του Δανούς, του Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό» της.

Εξάλλου προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δειπνήσει μαζί του στο Παρίσι την Πέμπτη, «προτού αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ». Το περιβάλλον του Μακρόν επεσήμανε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή».

Τι γνωρίζουμε για το Συμβούλιο Ειρήνης

Αποκλειστικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) αποκαλύπτει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για έναν νέο διεθνή οργανισμό, όπου ο ίδιος θα κατέχει ισόβιες υπερεξουσίες και δικαίωμα βέτο.

Σε μια κίνηση που απειλεί να ανατρέψει τη διεθνή διπλωματική αρχιτεκτονική δεκαετιών, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τη σύσταση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο, σύμφωνα με το προσχέδιο της χάρτας του, λειτουργεί ως άμεσος ανταγωνιστής του ΟΗΕ. Το οκτασέλιδο έγγραφο αποκαλύπτει έναν οργανισμό συγκεντρωτικό, όπου η συμμετοχή εξαγοράζεται έναντι αστρονομικών ποσών και η εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από τον Λευκό Οίκο.

Το όραμα και η «αποτυχία» του ΟΗΕ

Αν και αρχικά το Συμβούλιο παρουσιάστηκε ως μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η χάρτα του αποδεικνύει ότι οι φιλοδοξίες του είναι παγκόσμιες. Στον πρόλογο, το κείμενο εξαπολύει ευθεία επίθεση στους υπάρχοντες διεθνείς θεσμούς, κάνοντας λόγο για «προσεγγίσεις που έχουν αποτύχει» και καλώντας τα κράτη να βρουν το «θάρρος» να απομακρυνθούν από τον ΟΗΕ προς όφελος ενός «πιο ευέλικτου» οργανισμού.

Απόλυτος κυρίαρχος ο Τραμπ

Οι όροι λειτουργίας του Συμβουλίου προσδίδουν στον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν απόλυτη κυριαρχία:

Υπερεξουσίες: Μόνο ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προσκαλεί ή να αποβάλλει κράτη-μέλη.

Μόνο ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προσκαλεί ή να αποβάλλει κράτη-μέλη. Δικαίωμα Βέτο: Παρόλο που οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, απαιτείται η τελική έγκριση του Προέδρου, ο οποίος ελέγχει πλήρως την ημερήσια διάταξη.

Παρόλο που οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, απαιτείται η τελική έγκριση του Προέδρου, ο οποίος ελέγχει πλήρως την ημερήσια διάταξη. Ισόβια Θητεία: Ο Τραμπ ορίζεται ως ο πρώτος Πρόεδρος, με δυνατότητα να ορίσει ο ίδιος τον διάδοχό του. Η αντικατάστασή του είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς απαιτεί ομόφωνη απόφαση ενός εκτελεστικού συμβουλίου που ο ίδιος έχει διορίσει.

«Μόνιμες θέσεις» προς 1 δισεκατομμύριο δολάρια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η οικονομική πτυχή της συμφωνίας. Ενώ η θητεία των μελών ορίζεται στα τρία έτη, το έγγραφο διευκρινίζει ότι ο περιορισμός αυτός αίρεται για όσα κράτη καταβάλουν περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του οργανισμού, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη μόνιμη παρουσία τους.