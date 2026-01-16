Έδαφος της Δανίας θεωρεί η Μόσχα την Γροιλανδία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται σχετικά με το νησί είναι «ιδιαίτερη» όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο. Όπως ανέφερε ο Πεσκόφ, η Ρωσία, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη.

Έτοιμη η Μόσχα για την επίσκεψη Γουίτκοφ- Κούσνερ

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται για νέα επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ και την αναμένει, αν και οι σχετικές ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Αναφερόμενος στο ουκρανικό ζήτημα, τόνισε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση της σύγκρουσης συνάδουν με τα ρωσικά συμφέροντα και εκτιμώνται θετικά από τη Μόσχα. Παράλληλα, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών περί ανάγκης διαλόγου με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια στάση ως πιθανή «σοβαρή στροφή» εφόσον αντανακλά το στρατηγικό τους όραμα.

Θετική εξέλιξη η ευρωπαϊκή στροφή

Όπως είπε, το Κρεμλίνο έχει λάβει μηνύματα από τη Ρώμη, το Παρίσι και το Βερολίνο για την ανάγκη επαφών, τα οποία θεωρεί θετική εξέλιξη στη γενικότερη δυτική στάση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι επί του παρόντος διάλογος υφίσταται μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες –όπως ανέφερε– δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί επίσημα στη Μόσχα για την έναρξη συνομιλιών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε επίσης ότι, κατά την εκτίμηση της Ρωσίας, το Λονδίνο δεν επιδεικνύει διάθεση να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Υπογράμμισε ακόμη ότι οποιαδήποτε διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς μια ευρύτερη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και ενδιαφέρεται για την προώθηση μιας τέτοιας διαδικασίας.