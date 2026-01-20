Φίλοι και απλοί κάτοικοι στο Λιθοβούνι Αγρινίου οδηγούσαν σήμερα τον 50χρονο κοινοτάρχη στην τελευταία του κατοικία. Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του 50χρονου, ο ανήλικος γιος, η σύζυγος και ο αδερφός του.

Η σύζυγος του θύματος, για την οποία πολλοί στο χωριό αφήνουν υπόνοιες για τον ρόλο που διαδραμάτισε, σπάραζε πάνω από το φέρετρο αγκαλιασμένη διαρκώς με το παιδί της.

Τι αποκάλυψε η σύζυγος του θύματος

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», είπε η ίδια στις Αρχές.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της συζύγου στην εκπομπή «Live News», η γυναίκα δεν είναι διατεθειμένη να απαντήσει στα όσα λέγονται για εκείνη μετά το έγκλημα.

Ποια ήταν πραγματικά η σχέση του ζευγαριού;

Το ζευγάρι φαίνεται να είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα και η γυναίκα να μετακόμισε στην Πάτρα. Ωστόσο, στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, το ζευγάρι έσμιξε ξανά.

«Η συγκεκριμένη κυρία πέρσι είχε πουλήσει όλα τα πρόβατα που είχαν με τον σύζυγο στον στάβλο τους. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες. Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, είχε περιουσία ο άνθρωπος, δεν ήταν φτωχός, 150 ζώα».

Όπως λένε στο «Live News» συγγενείς και φίλοι του θύματος, η γυναίκα πήρε την απόφαση να επιστρέψει για το παιδί της, καθώς τους μήνες που έμεινε στην Πάτρα, την επιμέλεια είχε ο πατέρας του.

«Η γυναίκα του δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει αλλά επειδή είχαν και ένα μικρό παιδί, κάποιος συμβιβασμός μάλλον υπήρξε και ξανά επέστρεψε. Υπολόγιζα και εγώ ότι θα τα βρουν, αλλά από ό,τι έμαθα μετά είχαν πάλι εντάσεις. Από τότε που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κατέληγε εκεί ή ο ένας ή ο άλλος», λέει ξάδερφος του θύματος.

Ο 50χρονος, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του γιου του.

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του και τίναξε τον γάμο του στον αέρα.

Τόσο το θύμα όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ανέφεραν κατά καιρούς πως δέχονται απειλές ο ένας από τον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο 44χρονος παραδόθηκε, ανέφερε σε αστυνομικούς πως πυροβόλησε γιατί αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος.

Το χρονικό

Το έγκλημα σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Ο κατηγορούμενος πέρασε από το καφενείο που βρισκόταν ο 50χρονος και φέρεται να του έστησε ενέδρα λίγα μέτρα πιο κάτω.

Όταν είδε το αυτοκίνητό του να περνά, όπλισε και άρχισε να πυροβολεί. Στο χωριό επικράτησε πανδαιμόνιο, με το έγκλημα να απασχολεί γρήγορα ολόκληρη τη χώρα.

«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, γιατί την Παρασκευή κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονίζει τα γενέθλια του παιδιού του, σίγουρα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον», λέει στο MEGA ανιψιά του θύματος.

Λίγα χρόνια πριν, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. α πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία έδωσαν θέση σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Ο 44χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, θα απολογηθεί αύριο για το έγκλημα που ομολόγησε.