Τρεις πυροβολισμοί, μια μακρόχρονη ερωτική αντιζηλία και αλλεπάλληλες εντάσεις συνθέτουν το σκοτεινό υπόβαθρο της άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε τη Μεσάριστα Μακρυνείας, στο Αγρίνιο το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026.

Ένας 44χρονος άνδρας φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 50χρονο κοινοτάρχη, άνθρωπο με τον οποίο είχαν μεγαλώσει μαζί και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις από την εφηβεία.

Βουβή οργή στο Αγρίνιο

Σοκ και βουβή οργή επικρατούν στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα της Αιτωλοακαρνανίας, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια προσωπική διαμάχη κατέληξε σε αιματοχυσία, όπως μεταδίδει το agriniopress.gr.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αιτία της σύγκρουσης ήταν η ερωτική αντιζηλία. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο φερόμενος ως δράστης είχε συνάψει σχέση με τη σύζυγο του θύματος, γεγονός που πυροδότησε μια μακρά περίοδο έντασης.

Η αντιζηλία, η επανασύνδεση και οι απειλές

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η γυναίκα είχε αποχωρήσει τότε από το οικογενειακό σπίτι, μετακομίζοντας στην Πάτρα μαζί με το παιδί τους. Περίπου οκτώ μήνες πριν από το έγκλημα, το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και εκείνη επέστρεψε στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να κοπάσει η αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αντιθέτως, οι μεταξύ τους σχέσεις παρέμειναν τεταμένες, με συχνούς καβγάδες και ανταλλαγή απειλών.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο 44χρονος διατηρούσε επαφές με τη σύζυγο του κοινοτάρχη και μετά την επανασύνδεσή της με τον σύζυγό της. Πάντως, η παρουσία του στο Λιθοβούνι την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από το φονικό, φαίνεται πως εξόργισε τον 50χρονο, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε νέες απειλές, τις οποίες πληροφορήθηκε ο δράστης.

Τα τελευταία λεπτά πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με συγχωριανούς τους, και οι δύο άνδρες συνήθιζαν να έχουν μαζί τους κυνηγετικές καραμπίνες, αποθηκευμένες στα οχήματά τους — κάτι που συνέβη και τη μοιραία ημέρα. Για το πώς οδηγήθηκαν στη μοιραία συνάντηση, εξετάζονται δύο εκδοχές: είτε είχαν κανονίσει κάποιο ραντεβού είτε ο κοινοτάρχης ακολούθησε τον δράστη όταν τον είδε να περνά με το αυτοκίνητό του έξω από καφενείο της Μεσάριστας.

Η συνάντηση έγινε στην έξοδο του χωριού προς τον Άγιο Ανδρέα, στο ύψος μιας βρύσης. Εκεί, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 44χρονος πυροβόλησε τρεις φορές. Ο 50χρονος, τραυματισμένος, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο αφού διένυσε λίγα δεκάδες μέτρα κατέληξε σε παρακείμενο λιοστάσι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Τι υποστήριξε ο 44χρονος δράστης

Ο δράστης επέστρεψε με το αγροτικό του στο σπίτι του, όπου συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ωστόσο οι Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς το όχημα του θύματος έχει δεχθεί δύο πυρά από πίσω — στοιχείο που δεν συνάδει εύκολα με τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας.

Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος. «Η αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος.

Αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί με ποιον κι αν μίλησε ο 44χρονος πριν και μετά τον φόνο.