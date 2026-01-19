Πώς δύο πρώην φίλοι βρέθηκαν ο ένας στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή; Αυτό το ερώτημα απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές αλλά και την τοπική επαρχιακή κοινωνία στο Αγρίνιο μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου από το χέρι του 45χρονου δράστη του εγκλήματος, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη.

Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό καθώς υπάρχουν ισχυροί φόβοι για αντίποινα μεταξύ των οικογενειών δράστη και θύματος. Σε αυτήν την κατεύθυνση εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ περιφρουρούν τα σπίτια των δύο οικογενειών για αποφυγή κάθε είδους επεισοδίου μεταξύ τους.

Σε αυτάμυνα δηλώνει ο κατηγορούμενος

Στην προανακριτική απολογία τους στους αστυνομικούς ο 45χρονος δράστης που πυροβόλησε το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, ισχυρίστηκε ότι μια στιγμή πριν το φονικό είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του. «Φοβήθηκα και χτύπησα πρώτος», ισχυρίστηκε. «Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Ομολόγησε την ερωτική αντιζηλία

Ο 45χρονος δράστης κατά την απολογία του στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία μεταξύ αυτού και του θύματος. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση μαζί του και είχε φύγει από το σπίτι για κάποιο διάστημα, ζούσε στην Πάτρα. Στη συνέχεια όμως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη στους αξιωματικούς της αστυνομίας, η σύζυγος του θύματος επέστρεψε στο σύζυγό της καθώς το ζευγάρι τα ξαναβρήκε.

Η εξωσυζυγική σχέση και η απόπειρα αυτοκτονίας

«Έμεινε στην Πάτρα, ήταν μαζί με τον δράστη και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγαπούσε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν όλα αυτά. Δεν την ακούμπαγε καθόλου. Πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει η σχέση. Τώρα στα τελευταία της είπε να φύγει πάλι και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό πρόσωπο του θύματος που αποκάλυψε ότι στο παρελθόν η γυναίκα του κοινοτάρχη είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει: «Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί. Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε».

«Δεν το περιμέναμε αυτό, κανείς τους δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος»

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Σύμφωνα με συγχωριανούς τους, και οι δύο άνδρες συνήθιζαν να έχουν μαζί τους κυνηγετικές καραμπίνες, αποθηκευμένες στα οχήματά τους — κάτι που συνέβη και τη μοιραία ημέρα. Για το πώς οδηγήθηκαν στη μοιραία συνάντηση, εξετάζονται δύο εκδοχές: είτε είχαν κανονίσει κάποιο ραντεβού είτε ο κοινοτάρχης ακολούθησε τον δράστη όταν τον είδε να περνά με το αυτοκίνητό του έξω από καφενείο της Μεσάριστας.

Η συνάντηση έγινε στην έξοδο του χωριού προς τον Άγιο Ανδρέα, στο ύψος μιας βρύσης. Εκεί, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 44χρονος πυροβόλησε τρεις φορές. Ο 50χρονος, τραυματισμένος, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο αφού διένυσε λίγα δεκάδες μέτρα κατέληξε σε παρακείμενο λιοστάσι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.