Προθεσμία για να απολογηθεί, την ερχόμενη Τετάρτη, ζήτησε κι έλαβε από τον ανακριτή Μεσολογγίου ο 45χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αγρινίου, που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Σε βάρος του 45χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράβαση του νόμου περί όπλων, παράβαση του νόμου περί οπλοχρησίας και παράβαση του νόμου περί οπλοκατοχής.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Ο 45χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του υποστήριξε, ότι πυροβόλησε, καθώς απειλείτο η ζωή του.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Πώς οι δύο φίλοι μετατράπηκαν σε εχθροί, και ο 50χρονος κατέληξε νεκρός.

Το Mega ακολούθησε την πορεία θύματος και δράστη, μέχρι ο πρώτος να πέσει νεκρός από τις τρεις σφαίρες του όπλου του δεύτερου.

Ο 50χρονος, λίγο πριν τη δολοφονία του βρισκόταν στο καφενείο. Ο δράστης περνάει με το αυτοκίνητό του και εντοπίζει μέσα το μετέπειτα θύμα του.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, όταν βλέπει τον 45χρονο άνδρα, νιώθει για λίγα δευτερόλεπτα ανήσυχος. Ωστόσο, λίγο αργότερα παίρνει και αυτός το αμάξι του και πηγαίνει για κυνήγι.

«Καθόμασταν εδώ και πίναμε καφέ, κάποια στιγμή περνάει ο δράστης απέξω. Αυτός εκείνη τη στιγμή ήταν όρθιος. Και κοίταγε προς τα έξω, αλλά… συμπτωματικά. Τώρα περνάει ο δράστης», λέει μάρτυρας.

Το θύμα παίρνει το αμάξι του και πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Έχει πει στους συγχωριανούς του ότι θα πάει για κυνήγι.

«Μετά ήρθε η γυναίκα μου εδώ, άνοιξε το παράθυρο και μίλαγαν από έξω μέσα. Με τη γυναίκα μου. Δεν φαινότανε δηλαδή τίποτα, να δείχνει ότι είναι ανήσυχος. Τον χαιρέτησε η γυναίκα μου, έφυγε και λέει ”θα πάω για κοτσύφια”.

Δεν πέρασαν 10 λεπτά και είχε γίνει. Πήγα εγώ και βρήκα άλλο ένα άτομο ακόμα και πήγαμε στον τόπο του συμβάντος, που έγινε. Πήγαμε δηλαδή πρώτοι, εγώ, ο Τριανταφύλλου και ο πρόεδρος της κοινότητας Μεσάριστας εδώ», προσθέτει ο μάρτυρας.

Άλλοι λένε ότι ο δράστης πήγε στο σημείο για να στήσει ενέδρα στο θύμα του. Ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι ο 50χρονος είναι εκείνος που τον ακολούθησε και ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα απ’ το αυτοκίνητό του.

Ο δράστης σταματάει στο σημείο που παίρνουν όλοι οι κάτοικοι νερό. Περιμένει. Όχι για πολύ. Περνάει ο 50χρονος και τότε τον πυροβολεί τουλάχιστον τρεις φορές.

Ο 50χρονος άνδρας είναι νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Πατάει το γκάζι και το όχημά του κάνει μία τρελή πορεία. Αφήνει πίσω του στο πλάι του δρόμου, ροδιές και σπασμένα τζάμια από το παράθυρο.

Η τρελή πορεία του οχήματος συνεχίστηκε για τουλάχιστον ακόμη 50 μέτρα. Έπειτα, εκτός ελέγχου πλέον το αυτοκίνητο, φεύγει από τον δρόμο και καταλήγει σε μία μικρή χαράδρα. Κατά την πτώση του μοιραίου αυτοκινήτου, λίγο έλειψε να υπάρξει κι άλλο θύμα. Στο σημείο βρισκόταν μία γυναίκα, κάτοικος του χωριού και πέρασε ξυστά το αυτοκίνητο δίπλα της.

Φοβήθηκε, γι’ αυτό και πυροβόλησε πρώτος, λέει ο δράστης. Ωστόσο η εκδοχή αυτή δε φαίνεται να πείθει τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα.