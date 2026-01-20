Σήμερα το μεσημέρι (20/1) θα λύσουν τις διαφορές οι στρατηγοί του ΠαΣοΚ, στη δεύτερη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Ανάμεσα στα θέματα που θα αποφασίσουν είναι και η τελική ημερομηνία του συνεδρίου. Ωστόσο, για πολλούς η σημερινή σύγκληση του οργάνου δεν είναι μία ακόμη τυπική διαδικασία, αλλά το πρώτο crash test πριν τη μεγάλη μάχη, καθώς διεξάγεται την στιγμή που υπάρχουν δημόσιες διαφοροποιήσεις, παραιτήσεις, επιστολές με καταγγελίες, αλλά και η συζήτηση για την κολλημένη βελόνα που επανήλθε.

Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης, Παύλος Χρηστίδης, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος και Κώστας Τσουκαλάς, είναι μέλη του οργάνου και θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Δεν φαίνεται όμως να είναι όλοι στην ίδια γραμμή, για αυτό και η πορεία της συζήτησης θα καθοριστεί από την αρχική τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος.

Κάποιοι από αυτούς προσέρχονται και δηλώνουν πως αν δεν καλυφθούν και δεν πάρουν απαντήσεις για θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατεύθυνση, την φυσιογνωμία και την πορεία του κόμματος το επόμενο διάστημα, τότε θα ανοίξουν εκείνοι θέμα και θα κάνουν τις ερωτήσεις προς την ηγεσία. Κάτι, που είχε συμβεί και στην πρώτη συνεδρίαση που κράτησε πέντε ώρες.

Πώς προσέρχονται

Από τη μία, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να βρίσκεται παντού. Πηγαίνει σε αγροτικά μπλόκα, σε περιφερειακές συνδιασκέψεις, περιοδείες στο λεκανοπέδιο και βάζει το δίλλημα των επόμενων εκλογών, που είναι «πολιτική αλλαγή με σταθερότητα ή τρίτη τετραετία Μητσοτάκη». Παράλληλα, βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως τον καθαρό πολιτικό αντίπαλο του ΠαΣοΚ. Δεν μπαίνει σε στείρα αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, ούτε σχολιάζει τις προθέσεις όλων εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν νέους φορείς. Ξεκαθαρίζει επίσης πως «δεν χρειαζόμαστε Μεσίες» και δείχνει να ανοίγει το βήμα του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Λίγο πριν το συνέδριο, που το χαρακτήρισε «βατήρα» του κόμματος, απευθύνει κάλεσμα στις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις να αγωνιστούν μαζί κατά της Νέας Δημοκρατίας. Μία πρόταση που ελάχιστοι συζητούσαν ανοιχτά στην Χαριλάου Τρικούπη, το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα όμως οι συνομιλητές του περιμένουν να ακούσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει πράξη αυτό το κάλεσμα.

Από την άλλη, καλείται να αντιμετωπίσει τις παραιτήσεις στελεχών που έρχονται η μία πίσω από την άλλη, συνοδεύονται από καταγγελίες και βαραίνουν την ατμόσφαιρα. Όπως αυτή του Γιώργου Μπουλμπασάκου ή του Αντώνη Σαουλίδη. Για τον δεύτερο μάλιστα βουλευτής του κόμματος διέρρεε αυτές τις ημέρες πως «ναι μεν έθεσε τον εαυτό του εκτός, όμως δεν μπορεί να τον κρίνουν κάποιοι που μέχρι χθες έλειπαν από το ΠαΣοΚ». Αφήνοντας με αυτό τον τρόπο αιχμές προς όλους εκείνους που δεν ήταν στο ΠαΣοΚ, την περίοδο που ο Αντώνης Σαουλίδης έδινε τη μάχη του σταυρού.

Ο Χάρης Δούκας από τη μεριά του δήλωσε πως δεν κάνει πίσω, και κατέστησε σαφές πως στο συνέδριο θα επιμείνει στην κατάθεση ψηφίσματος που θα ορίζει ότι απορρίπτεται κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος Αθηναίων θα επιμείνει και στη θέση του για διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την στελέχωση των ψηφοδελτίων, κάτι που «υπό συνθήκες και αν υπάρχει ανάγκη σε κάποιες περιοχές» θα ήθελε να δει και ο Παύλος Γερουλάνος. Δεν θα ήθελε όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης που απάντησε δημόσια πως «όταν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠαΣοΚ». Δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως υπάρχει διάσταση απόψεων και σε αυτό το θέμα.

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε επίσης στην Κατερίνα Παναγοπούλου και την εκπομπή «Face2Face» πως το συνέδριο είναι η τελευταία ευκαιρία του κόμματος και πως «πρέπει να είναι ένα συνέδριο συναγερμού». Ενώ αναφορικά με την επίμαχη φράση περί «κολλημένης βελόνας» σημείωσε πως «δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων».

Υπό αυτές τις συνθήκες η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ λαμβάνει άλλες διαστάσεις, καθώς το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, όλες οι πλευρές διαμηνύουν πως υπάρχει διάθεση διαλόγου και σύνθεσης απόψεων, ρίχνοντας τους τόνους λίγο πριν βρεθούν στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη και ανοίξουν τα χαρτιά τους.