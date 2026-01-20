Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί μια από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές στιγμές της σεζόν, παρουσιάζοντας την αναδρομική έκθεση του Κυριάκου Μορταράκου, ενός δημιουργού που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική τέχνη τόσο με το έργο του όσο και με το ακαδημαϊκό του έργο ως ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ.

Πρόκειται για μια έκθεση της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΕΣ με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) που επιμελείται η Κατερίνα Κοσκινά, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολόγος. Παρουσιάζεται και στα δύο κτίρια της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.

Περιλαμβάνει πάνω από 150 έργα, διαρθρωμένα σε θεματικές ενότητες, εκκινώντας από την περίοδο σπουδών του καλλιτέχνη στην ΑΣΚΤ και καλύπτοντας όλες τις περιόδους της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Επιπλέον, παρουσιάζονται αρχειακό υλικό (έντυπο, ψηφιακό, αναλογικό), εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα. Μετά την Αθήνα, το καλοκαίρι του 2026, η έκθεση προγραμματίζεται να παρουσιασθεί και στη Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη – Casa Bianca.

«Η τέχνη του Κυριάκου Μορταράκου αρθρώνεται ως ένα ιδιότυπο, προσωπικό εικαστικό σύμπαν, όπου ο γραπτό λόγος συχνά υποκαθιστά την εικόνα αφαίρεση. Χαρακτηρίζεται δε, για τη διακριτική αλλά στιβαρή παρουσία μιας υλικότητας που ενισχύει την οπτική αφήγηση.

Με μιαν προκλητική αφαίρεση της ζωγραφικής αφήγησης και την ένταξη στη ζωγραφική επιφάνεια «χειρόγραφων» σημειώσεων και αριθμών και αντικειμένων, θίγει ζητήματα υπαρξιακά, όπως ο χρόνος, η υπόμνηση, η απώλεια, η φθορά, αλλά και καλλιτεχνικά, όπως είναι οι πρακτικές αναπαράστασης, το πεδίο, ο ρόλος και ο λόγος της ζωγραφικής σήμερα», γράφει η επιμελήτρια της έκθεσης.

«Το πλαστικό ιδίωμα του Κυριάκου Μορταράκου διαμορφώνεται από την αξιοποίηση ως εκφραστικών μέσων, πέραν του χρώματος και των αντικειμένων που ενίοτε επικολλά ή ενθέτει στη ζωγραφική επιφάνεια, και της γραφής, της διαγραφής και της μουτζούρας. Τα έργα του λειτουργούν ως σελίδες ενός προσωπικού ημερολογίου. Ως ένα κοινοποιημένο ιδιωτικό αρχείο μνήμης, όπου η αποτύπωση -με εικαστικό και γραπτό λόγο- μιας προσωπικής ανάμνησης, ενός ίχνους, μιας στιγμής, μιας ημέρας ή μιας σκέψης έχουν καίριο ρόλο.

Η εμμονή σε μια αφηγηματική ζωγραφική, με αντικατάσταση, ωστόσο, μέρους της εικόνας από το γραπτό λόγο, η δομή της σύνθεσης, με αναφορές σε εσωτερικά αρχιτεκτονικών χώρων και κατασκευές, η ανάγλυφη, σχεδόν τρισδιάστατη χρήση του χρώματος, οι προσωπικές σημειώσεις, τα γράμματα και οι αριθμοί, προβεβλημένα εξ ίσου με τα ζωγραφισμένα αντικείμενα-σύμβολα, προσδίδουν στους πίνακες ιδιαίτερο, μυστηριακό και αλληγορικό χαρακτήρα.

Μετατρέπονται σε εργαλεία εσωτερικών αναζητήσεων και φορείς νοημάτων και συναισθημάτων.»

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Κυριάκος Μορταράκος (Αθήνα, 1948) σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία και σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ με τους Ι. Μόραλη, Β. Βασιλειάδη και τον Κ. Ξυνόπουλο.

Από το 2005 έως το 2015 υπήρξε τακτικός καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και από το 2015 είναι ομότιμος καθηγητής.

Έχει παρουσιάσει είκοσι ατομικές εκθέσεις σε ιστορικούς χώρους τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η γκαλερί Ζυγός, στην Ουάσιγκτον D.C. και η γκαλερί Νέες Μορφές και Ζουμπουλάκη στην Αθήνα. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα και μουσεία, όπως στο Μουσείο Μπενάκη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, σε Δημοτικές Πινακοθήκες, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, στο Artist Guild Center for Creative Arts στην Σανγκάη, στην Arad biennial της Ρουμανίας, και την Kunstverein Kunsthalle στο Βερολίνο.

Έργα του βρίσκονται σε συλλογές δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων και μουσείων όπως, μεταξύ άλλων η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης στη Ρόδο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλων ιδιωτικών συλλογών όπως της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας στην Γερμανία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.