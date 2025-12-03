Εμπνεόμενη από την προσωπική εμπειρία της μητρότητας η Αντύπα παρουσιάζει στην ατομική της έκθεση «Χείμαρροι ζωής» μια σειρά 20 ελαιογραφιών που συνδυάζουν τη ζωγραφική του βλέμματος με εικόνες σκηνοθετημένες από έναν σύνθετο ψυχισμό.

Αποτυπώνοντας στον καμβά ή το ξύλο τη σχέση γέννησης και φυσικής αναγέννησης, καθώς και μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο δέος της φύσης και το δέος της μητρότητας, δημιουργεί έργα που υπερβαίνουν το προσωπικό της βίωμα.

Σύμφωνα με την επιμελήτρια της έκθεσης, Ελισάβετ Πλέσσα: «Ανάμεσα σε συστάδες λουλουδιών που μοιάζει να την προστατεύουν από μια απειλητική καθημερινότητα, η Αντύπα αναπαύεται σαν κοιμωμένη Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης που ολάνθιστη την περιμένει να ξυπνήσει προαναγγέλλοντας την ανάσταση, την ανα-γέννηση της ζωής, την άνοιξη που έχει ήδη έρθει.

Μέσα από ευδιάκριτους συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαιοελληνική μυθολογία και σε μεγάλους δασκάλους της τέχνης, η Αντύπα αντιπαραβάλλει τη ρεαλιστική απόδοση της ανθρώπινης μορφής με αφαιρετικά πεδία χρώματος και υφής που υποδύονται μεγαλειώδεις βράχους, ορμητικά ποτάμια και ρέματα λουλουδιών. Κατορθώνοντας να ενώσει στα έργα της το περιεχόμενο με τη φόρμα, την έννοια με την ύλη, την όψη με την αφή, εντέλει τη φύση με την τέχνη, οι χείμαρροι των εικόνων της γίνονται χείμαρροι ζωής που κυλούν παράλληλα με τη δική της. Η μητρότητά της παύει να είναι μια προσωπική ιστορία, είναι μια ιστορία της ζωγραφικής».

Βιογραφικά στοιχεία

Η Ελέσα Αντύπα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2013. Στη συνέχεια διδάχθηκε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τον Πάνο Χαραλάμπους (2013-2018). Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ζωγραφικής στην Ομάδα Τέχνης «Σημείο» με δασκάλους τον Γιώργο Ρόρρη και την Κάλλια Τριανταφύλλου (2015-2019). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ατομικές εκθέσεις

2021 Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Ομαδικές εκθέσεις

2022 Art Athina, συμμετοχή με την Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

2022 Οι Γυναίκες στην Επανάσταση – Η Επανάσταση των Γυναικών, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών / Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, επιμέλεια Δανάη Μπερσή και Άγγελος Κουτσολαμπρόπουλος

2017 Θυμάμαι, έκθεση στο πλαίσιο ημερίδας για τη Νόσο του Alzheimer, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Καλλιθέα, επιμέλεια Ίρις Κρητικού

2015 Έκθεση του Α´ Εργαστηρίου ζωγραφικής της ΑΣΚΤ, Πινακοθήκη Γρηγοριάδη, Νέο Ηράκλειο Αττικής

2014 Έκθεση σπουδαστών και απόφοιτων της ΑΣΚΤ στο πλαίσιο ημερίδας για τον ρόλο της Λογοτεχνίας και της Τέχνης στην Εκπαίδευση, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο (ελλ-αγγλ) με κείμενο της Ελισάβετ Πλέσσα.

INFO Διάρκεια έκθεσης : 4 Δεκεμβρίου 2025 έως 10 Ιανουαρίου 2026. Ώρες Λειτουργίας: Τρ-Πε-Παρ 11: 00 – 14 : 30 & 18 : 00 – 21 : 00 Τετ και Σαβ 11 : 00 – 14 : 30 Κυριακή και Δευτέρα κλειστά