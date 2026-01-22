Στην CONTEMPORARY ATHENS η Κιάρα Σουγκανίδου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση με τον λατινικό τίτλο vis motrix — την κινητήρια δύναμη. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 19.00, ενώ το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, το μεσημέρι, η γκαλερί θα φιλοξενήσει ένα party με αφορμή την έκθεση.

Στο vis motrix η Σουγκανίδου εκθέτει έργα μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, δουλεμένα με ποικίλες αφηρημένες τεχνικές. Υγρά βιομηχανικά χρώματα, ακρυλικές πάστες, χαρτιά διαφορετικού βάρους και υφής, αλλά και καμβάδες συνθέτουν ένα εικαστικό πεδίο στο οποίο το υλικό δεν υπηρετεί μια προκαθορισμένη εικόνα, αλλά καθοδηγεί τη διαδικασία. Η ζωγραφική λειτουργεί ως εσωτερική ώθηση, ως δύναμη που γεννιέται μέσα από την ίδια τη χειρονομία.

«Η ζωγραφική της Κιάρας Σουγκανίδου μοιάζει να κινείται από μέσα προς τα έξω· να πηγάζει από μια vis motrix που δεν οφείλεται στην πρόθεση αλλά στην ίδια τη ροή των υλικών», όπως παρατηρεί ο Γιώργος Μυλωνάς.

«Η ζωγράφος συνεχίζει εκείνη τη σπάνια παράδοση των καλλιτεχνών που αντιμετωπίζουν τη ζωγραφική ως διανοητική πράξη και σωματική άσκηση ταυτόχρονα. Δεν κατασκευάζει αντικείμενα για επίδειξη· αφήνει τα έργα να ολοκληρωθούν μέσα από την αντίσταση της ύλης και την ταπεινότητα των εργαλείων.

»Σ’ έναν χώρο όπου συχνά δημιουργοί ολισθαίνουν στον εύκολο εντυπωσιασμό, η παρουσία της Κιάρας Σουγκανίδου επαναφέρει την πίστη στην αλήθεια του χειροποίητου. Η ζωγραφική της επιμένει στον χρόνο της χειρονομίας και όχι στην επιφάνεια της εικόνας. Το ενδιαφέρον της δεν επικεντρώνεται στη συγκίνηση αλλά στη συγκέντρωση· στη διαδικασία με την οποία το άμορφο αποκτά ρυθμό.

»Κι όμως, αυτό το βαθιά προσωπικό ιδίωμα διαθέτει μια σπάνια διαύγεια που του επιτρέπει να επικοινωνεί με οποιοδήποτε κοινό. Δεν πρόκειται για τέχνη τοπική ή εξωστρεφή, αλλά για μια ζωγραφική που αναγνωρίζεται αβίαστα όπου κι αν παρουσιαστεί, επειδή μεταφέρει στον θεατή την ουσία της πράξης και όχι την περιγραφή της. Το γεγονός αυτό καθιστά τα έργα της μια από τις πιο ειλικρινείς μαρτυρίες ζωγραφικής ορμής της γενιάς μας».

Από τη δημοσιογραφία στη χειρονομία

Η Κιάρα Σουγκανίδου γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Άρχισε να διερευνά τη ζωγραφική από πολύ νωρίς και συνέχισε τις καλλιτεχνικές της αναζητήσεις παράλληλα με τις πανεπιστημιακές σπουδές της και την πορεία της στη δημοσιογραφία.

Διδάχτηκε τις βασικές αρχές του ζωγραφικού και γλυπτικού σχεδίου με δασκάλους τον χαράκτη Βασίλη Χάρο (1938-2000), τον εικαστικό Κώστα Παππά και τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Έσσλιν.

Μελέτησε ενδελεχώς την αφηρημένη φόρμα στη ζωγραφική και στο κολάζ, καθώς και μια ποικιλία εικαστικών τεχνικών και μεθόδων, δίπλα στον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Μιχαηλίδη (1940-2021), με τον οποίο συστεγάστηκε για αρκετό διάστημα στο εργαστήριό του στην περιοχή της Ακρόπολης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με θέμα «Η τέχνη στην πολιτική προπαγάνδα του 20ού αιώνα» από το Πανεπιστήμιο του Λιντς (Βρετανία). Το 1995 έγινε δεκτή στο St. Martin’s School of Art & Design του Λονδίνου, στο τμήμα βιομηχανικού σχεδίου, υπό τη διεύθυνση του Dr Geoff Crook. Εργάστηκε για είκοσι χρόνια (1994-2014) στον Τύπο.

Αρχικά ως συντάκτρια στα περιοδικά Κλικ, Men, Diva (όλα των εκδόσεων Τερζόπουλου) και στα περιοδικά Nitro, Big, Down Town (όλα των εκδόσεων ΙΜΑΚΟ). Στη συνέχεια ως αρχισυντάκτρια και διευθύντρια στα ένθετα περιοδικά BHMAStyle, ΒΗΜΑgazino, BHMADonna, BHMALife (της εφημερίδας Βήμα), στο freepress έντυπο FAQ και στο ένθετο περιοδικό Γυναίκα (της εφημερίδας Καθημερινή). Κείμενά της, τέλος, έχουν δημοσιευτεί στο freepress έντυπο Athens Voice και στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Protagon, iefimerida, Liberal.

Από το 2014 ασχολείται επαγγελματικά με τη ζωγραφική. Έργα της εκτίθενται στις διεθνείς διαδικτυακές γκαλερί Saatchi Art (Βρετανία, Ελβετία) και Singulart (Γαλλία, Γερμανία).

Έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς (COCA PROJECT στην Ιταλία, SOCIAL ART AWARD στη Γερμανία, Künstlerinnen im Frauenmuseum στη Γερμανία, STARTS PRIZE στο Βέλγιο, ALPINE FELLOWSHIP Visual Arts Prize στη Σουηδία, TULCA Festival στην Ιρλανδία).

Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση στον πολυχώρο TWOs στην Πάρο (2021). Πίνακές της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Τουρκία). Αυτή τη χρονιά (2026) πραγματοποιείται η πρώτη ατομική έκθεσή της στην Αθήνα