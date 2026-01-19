Πέθανε ο διάσημος ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα La Repubblica. Ο Valentino Garavani δεν ήταν απλά ένας σχεδιαστής – ήταν ο «Αυτοκράτορας» της ομορφιάς, που μετέτρεψε τη μόδα σε τέχνη και έκανε το κόκκινο χρώμα σύμβολο της θηλυκότητας. Η κληρονομιά του, όπως γράφει το ιταλικό έντυπο, θα ζει για πάντα – όχι μόνο στη μόδα και τις πασαρέλες, αλλά και στην καρδιά όσων αγαπούν την κομψότητα.

Μέσω X αποχαιρέτησε τον μεγάλο μόδιστο η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι: «Valentino, ο αδιαμφισβήτητος δάσκαλος του στυλ και της κομψότητας και αιώνιο σύμβολο της ιταλικής υψηλής ραπτικής. Σήμερα η Ιταλία χάνει έναν θρύλο, αλλά η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές. Ευχαριστούμε για όλα».

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

Από τη Voghera στη Ρώμη: Τα πρώτα βήματα ενός θρύλου

Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1932 στη Voghera, ο Valentino έδειξε από νωρίς την έλξη του για την ομορφιά. Η στιγμή που τον καθόρισε; Η πρώτη επαφή με το κόκκινο σε ένα θέατρο της Βαρκελώνης, που έγινε η μόνιμη σφραγίδα της δουλειάς του. Σπούδασε στη Μιλάνο και στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου ξεχώρισε παρά τις προκαταλήψεις κατά των Ιταλών. Η επιστροφή του στη Ρώμη, το 1959, σηματοδότησε την ίδρυση της Maison Valentino και την αρχή ενός θρυλικού ταξιδιού στη μόδα.

Το απόλυτο δίδυμο: Valentino και Giancarlo Giammetti

Στη Via Veneto, ο Valentino γνώρισε τον Giancarlo Giammetti και η συνεργασία τους έγινε θρύλος. Ο ένας δημιουργούσε, ο άλλος διοικούσε. Μαζί έγιναν «The Boys» στα μάτια της Diana Vreeland και άλλαξαν την ιστορία της μόδας. Από την πρώτη επίδειξη, στη Sala Bianca της Φλωρεντίας, το 1962, μέχρι την ιστορική συλλογή λευκών φορεμάτων του 1967, η Maison Valentino μετατράπηκε σε σύμβολο κομψότητας και διαχρονικής ομορφιάς.

Οι γυναίκες του Valentino: Από την Jackie Kennedy στη Jennifer Lopez

Το ταλέντο του Valentino να αναδεικνύει την ομορφιά κάθε γυναίκας έγινε θρυλικό.

Valentino Garavani, the Roman couturier who launched his label in 1960 and found worldwide fame dressing European royals, American first ladies, and celebrities, has died. He was 93. https://t.co/Sp4uiYMH8K — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 19, 2026

Η Jackie Kennedy, οι σταρ του Χόλιγουντ και οι βασιλικές οικογένειες εμπιστεύτηκαν τα φορέματά του, που συχνά γίνονταν σημείο αναφοράς για δεκαετίες. Ένα φόρεμα που φόρεσε η Jackie στο γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση εμφανίστηκε χρόνια αργότερα στα Όσκαρ της Jennifer Lopez – δείγμα της μοναδικής του μαεστρίας.

Valentino Garavani you are loved. Rest in power king ❤️ pic.twitter.com/2wqXCC19TX — Anne Hathaway UPDATES (@UpdatesHathaway) January 19, 2026

Ο Αυτοκράτορας της haute couture ζει… ακόμα

Παρά τη συνταξιοδότησή του, το 2007, η επιρροή του Valentino συνεχίζει να μεγαλώνει. Οι δημιουργικοί του διάδοχοι, Pierpaolo Piccioli και Maria Grazia Chiuri, ανέδειξαν τη Maison σε νέα εποχή, ενώ ο ίδιος παραμένει σύμβολο κομψότητας και αυθεντικότητας, αρνούμενος τη μόδα των influencers που θεωρούσε «κακή γεύση».

Η συγκλονιστική στιγμή της αναγνώρισης

Μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές ήταν τον Ιούλιο του 2019, όταν τα μοντέλα του Valentino έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος μιας επίδειξης haute couture. Η συγκίνηση ήταν απερίγραπτη: ο σπουδαίος couturier με δάκρυα στα μάτια απέδειξε ότι η ομορφιά και η αγάπη για τη μόδα είναι αιώνιες.