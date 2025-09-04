Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν Ιταλικά ΜΜΕ, βρισκόταν στο σπίτι του εδώ και μήνες, μετά από νοσηλεία η οποία δεν είχε γίνει γνωστή.

Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό αν και δεν μπορούσε να παραστεί στις επιδείξεις μόδας , παρακολουθούσε τις πρόβες μέχρι την τελευταία στιγμή μέσω Facetime, ελέγχοντας τις εμφανίσεις αλλά και την οργάνωσή τους. Τις τελευταίες μέρες πριν από τον θάνατό του ασχολιόταν με την επίδειξη που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου, με την οποία θα γιόρταζε τα 50 χρόνια καριέρας.

Απόλυτος θρύλος της μόδας, παγκόσμιος μύθος του σύγχρονου στυλ και δημιουργός τάσεων, το έργο του Αρμάνι είναι και θα παραμείνει μοναδικό.

Η ανακοίνωση του Ομίλου Αρμάνι

Την είδηση έκανε γνωστή ο Όμιλος Αρμάνι με μια ανακοίνωση: «Με μεγάλη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι».

«Εφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε έως τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά του έργα.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο Τζιόρτζιο Αρμάνι διαμόρφωσε ένα όραμα που επεκτάθηκε από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας τις εποχές με εξαιρετική διαύγεια και πραγματισμό. Τον κινούσε μια αδιάκοπη περιέργεια και μια βαθιά προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Σε αυτή τη διαδρομή, καθιέρωσε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστώντας τον εαυτό του αγαπητό και σεβαστό για την ικανότητά του να συνδέεται με όλους. Πάντα προσεκτικός στις ανάγκες του κόσμου, υπήρξε ενεργός σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στη στήριξη της αγαπημένης του πόλης, του Μιλάνου.

Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτισμένη με συναίσθημα και υπομονή. Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι έκανε πάντα την ανεξαρτησία – στη σκέψη και στην πράξη – σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία είναι, τώρα και πάντα, αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προχωρούν τον Όμιλο με σεβασμό και στη συνέχεια αυτών των αξιών».

Η εμβληματική του πορεία

Γεννημένος στις 11 Ιουλίου 1934 στην Piacenza της Ιταλίας, ο Armani άρχισε την καριέρα του ως διακοσμητής βιτρίνας. Η ταπεινή του αρχή δεν εμπόδισε την αναδυόμενη μεγαλοφυΐα του. Με την εντυπωσιακή του αίσθηση για τα υφάσματα και το στιλ, εργάστηκε για τον οίκο Nino Cerruti, όπου έθεσε τα θεμέλια για την επερχόμενη επιτυχία.

Το 1975, ίδρυσε την εταιρεία Giorgio Armani S.p.A., μαζί με τον σύντροφό του, Ιταλό αρχιτέκτονα Sergio Galeotti. Από την πρώτη του κιόλας συλλογή ανδρικών ενδυμάτων, ξεχώρισε για την καινοτόμο χρήση ελαφρύτερων υφασμάτων και την αδόμητη κατασκευή, προκαλώντας τα κατεστημένα της εποχής και εισάγοντας ένα νέο επίπεδο κομψότητας. Αυτή η επαναστατική προσέγγιση τού χάρισε το προσωνύμιο “King of Blazer”.

Η επιτυχία του Armani δεν περιορίστηκε μόνο στην ανδρική μόδα. Το 1976, παρουσίασε την πρώτη του γυναικεία συλλογή, κερδίζοντας τις καρδιές των γυναικών με την αβίαστη κομψότητα και τη διαχρονική φινέτσα των σχεδίων του. Κατά τη δεκαετία του 1980, η δημοτικότητά του απογειώθηκε, με το στιλ “power suit” να γίνεται σύμβολο επιτυχίας και δυναμισμού χάρη στην ταινία “American Gigolo” για την οποία σχεδίασε τα περισσότερα κοστούμια.

Ο Giorgio Armani ήταν ένας πρωτοπόρος, ένας οραματιστής που δεν δίστασε να σπάσει τους κανόνες.

Έχει λάβει τον τίτλο του Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica και του Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, ενώ το 2008 τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής.