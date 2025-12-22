Ο τραγουδιστής του Driving Home for Christmas, Chris Rea, πέθανε σε ηλικία 74 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της οικογένειάς του.

Σε δήλωση εκ μέρους της συζύγου και των δύο παιδιών του, ανέφεραν: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πέθανε «ειρηνικά στο νοσοκομείο… μετά από σύντομη ασθένεια».

Ο Ρέα συνδύαζε μπλουζ, ποπ, σόουλ και σόφτ ροκ σε 25 στούντιο άλμπουμ, με επιτυχίες όπως το The Road to Hell, από το ομώνυμο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Driving Home for Christmas, ένα διαχρονικό αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων, και κομμάτια όπως το On the Beach και το Josephine.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα και είχε έξι αδέλφια. «Ως Ιρλανδοϊταλός σε ένα καφέ μπαρ στο Μίντλεσμπρο, ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», είπε αργότερα.