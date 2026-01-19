Με σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου, με την κατάσταση να επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Κηφισό, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από το Δαφνί έως τα Διυλιστήρια, στην είσοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη).

Σημειωτόν κινούνται και οι οδηγοί στη Λ. Κηφισού (άνοδος) από το ΚΤΕΛ έως την Αττική Οδό καθώς και στο ρεύμα καθόδου.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διακόπτεται προσωρινά σε διάφορα τμήματα και ρεύματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, για εκτέλεση εργασιών (δείτε εδώ αναλυτικά).

Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισιάς και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα, την άνοδο της Συγγρού από τη Λαγουμιτζή, την Καλιρρόης και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από 19 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιούνται προσωρινές ρυθμίσεις ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Έως και 20 λεπτά καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό κυρίως στο ύψος της Ανθούσας έως την Κηφισίας.

Σημειώνεται ότι στην Αττική Οδό, από 19 Ιανουαρίου έως 26 Ιουνίου 2026, θα γίνονται τοπικοί αποκλεισμοί λωρίδων έκτακτης ανάγκης και δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας.