Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα στον Κηφισό λόγω εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τρεις ημέρες και συγκεκριμένα για σήμερα, Δευτέρα, αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας ‘Αννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία.