5 το πρωί: Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία – Η Γροιλανδία «χωρίζει» τη Δύση – «Ψυγείο» παραμένει η χώρα
Μνήμες από τα δικά μας Τέμπη ξυπνάει η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, όταν τρένο εκτροχιάστηκε, το απόγευμα της Κυριακής, πέρασε σε παράλληλη γραμμή κι έπεσε πάνω σε κινούμενη προς αντίθετη κατεύθυνση αμαξοστοιχία
1
Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία
- Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν: Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στην Αδαμούθ της Κόρδοβας, περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου Iryo, από Μάλαγα προς Μαδρίτη. Το τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε στη διπλανή γραμμή, ενώ και η αμαξοστοιχία που κινείτο από Μαδρίτη προς Ουέλβα εκτροχιάστηκε, όταν έπεσε πάνω της το Iryo.
- Πολλοί νεκροί και τραυματίες: Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, οι νεκροί ανέρχονταν σε 21. Ανάμεσα τους είναι και ο μηχανοδηγός του ενός τρένου. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100, με τον αριθμό να ανεβαίνει διαρκώς. Η κατάσταση της υγείας 11 εξ αυτών κρίνεται σοβαρή. Οι αρχές εξακολουθούσαν ως αργά να πραγματοποιούν έρευνες και διασώσεις.
- Η εταιρεία διαχείρισης: Το Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, κυρίως υπό ιταλική κρατική ιδιοκτησία (Ferrovie dello Stato). Το τρένο που εκτροχιάστηκε πρώτο ήταν Freccia 1000, το οποίο ταξίδευε μεταξύ Μαλάγα και Μαδρίτης. Πηγές του υπουργείου Μεταφορών εξηγούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διαπιστωθούν τα αίτια, αλλά αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι το τρένο της Iryo, «για άγνωστους λόγους», εκτροχιάστηκε.
2
«Σφάζονται» ΕΕ και ΗΠΑ για χάρη της Γροιλανδίας
- Απειλεί με δασμούς ο Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς έως 25% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, προκαλώντας σοκ στην Ευρώπη και διπλωματικό ρήγμα με τη Δανία. Η κίνηση σηματοδοτεί πρωτοφανή γεωπολιτική ένταση, ενώ μαζικές διαδηλώσεις σε Κοπεγχάγη και Νουούκ κατέδειξαν την αντίθεση του κόσμου σε μια ενδεχόμενη κατοχή του νησιού της Αρκτικής από τις ΗΠΑ.
- Καρότο και μαστίγιο από Βρυξέλλες: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει επιβολή δασμών 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, με στόχο μόχλευση στις συναντήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Η στρατηγική συνδυάζει αντίποινα με πρόσκληση σε συμβιβασμό, ώστε να προστατευτούν οι διατλαντικές σχέσεις και η ασφάλεια της Αρκτικής.
- Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Πέμπτη: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, διατηρώντας ενότητα, αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία και συνεργασία με το ΝΑΤΟ.
3
Τα μπλόκα στο Μαξίμου
- Το ραντεβού και ο εθνικός διάλογος: Η σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θεωρείται κομβική για τη λήξη των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων και την έναρξη μόνιμου διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα. Χωρίς άλλα χρήματα, η κυβέρνηση ποντάρει σε θεσμικές αλλαγές, διακομματική συζήτηση και ειδική μέριμνα για τους κτηνοτρόφους.
- Ποιοι θα πάνε στο ραντεβού: Μετά από 49 μέρες κινητοποιήσεων, οι εκπρόσωποι 62 μπλόκων, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων θα καταθέσουν αιτήματα και προτάσεις, με την ατζέντα να περιλαμβάνει Mercosur, ευλογιά και μέτρα για τη βιωσιμότητα της εγχώριας παραγωγής. Ο Κώστας Ανεστίδης αποκλείστηκε, λόγω εισαγγελικής έρευνας και απρεπών δηλώσεων, ενώ η κυβέρνηση θα παραμείνει με την προηγούμενη σύνθεση.
- Λάθη πολιτικής και επικοινωνίας: Το Μαξίμου αναγνώρισε αργά ότι, παρά τις επιδοτήσεις, η αγροτική πολιτική δεν «έγραψε» στον αγροτικό κόσμο. Η έλλειψη βάρους σε πολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετέτρεψαν τη δυσαρέσκεια σε οργή. Η δε επιλογή να κατευναστούν οι κινητοποιήσεις μέσω πληρωμών δεν απέδωσε, καθώς οι έλεγχοι και η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προκάλεσαν καθυστερήσεις, δημιουργώντας «τέλεια καταιγίδα» αιτημάτων, αντικυβερνητικού κλίματος και πολιτικής έντασης, που κράτησε ζωντανά τα μπλόκα
4
Σφοδρή κακοκαιρία με χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος σε όλη τη Χώρα
- Ο καιρός σήμερα: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις σε πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας (κυρίως κεντρικά και δυτικά), ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε ορεινά και ημιορεινά. Στην Κρήτη, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά.
- Σφοδρή κακοκαιρία και πολικό ψύχος στη χώρα: Η χώρα πλήττεται από πολικές αέριες μάζες, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν δραματικά, φτάνοντας τους -9°C στη Βόρεια Ελλάδα. Στην περιοχή της Ροδόπης, το θερμόμετρο άγγιξε τους -8,9°C, ενώ σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, με το Ασκύφου Χανίων να δέχεται 32 χιλιοστά νερού. Στα δυτικά και νότια, οι θερμοκρασίες ήταν πιο ήπιες, με την Καλαμάτα να φτάνει τους 15,3°C.
- Κλειστά σχολεία λόγω χιονοπτώσεων και καιρικών συνθηκών: Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και των επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους, κλείνουν σχολεία σε αρκετούς δήμους: Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου κλείνουν τα σχολεία Μηλεών, στον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας η προσέλευση μαθητών αναβάλλεται μέχρι τις 9:00 π.μ., στον Δήμο Καρπενησίου, οι σχολικές μονάδες ανοίγουν στις 10:00 π.μ., ενώ στον Δήμο Θάσου, διακόπτεται η λειτουργία του 1ου ΕΠΑΛ, λόγω διακοπής ρεύματος. Κλειστά παραμένουν και τα σχολεία στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων.
5
Πρώτοι - ελέω Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- Μαγική εμφάνιση Γιόβιτς οδηγεί την ΑΕΚ: Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena, με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει καρέ τερμάτων (15’, 57’, 65’, 80’) και να φτάνει τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, τα επτά στην εστία του ΠΑΟ. Η νίκη φέρνει την Ένωση στην κορυφή της Super League, αξιοποιώντας τα λάθη της αντίπαλης άμυνας.
- Πρωταγωνιστής Χατσίδης οδηγεί τον ΠΑΟΚ στην κορυφή: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στην Τούμπα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη, που συμμετείχε σε όλα τα γκολ (Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης). Η ομάδα του Λουτσέσκου επέβαλε πλήρως το ρυθμό της, σφραγίζοντας τη νίκη και εστιάζει πλέον στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
- Η Σενεγάλη πρωταθλήτρια του Κόπα Άφρικα: Σε έναν δραματικό τελικό με ένταση και διακοπές, η Σενεγάλη επικράτησε 1-0 του Μαρόκου, στην παράταση, χάρη στο γκολ του Γκέιγ. Αρχικά, υπήρξε υπόδειξη πέναλτι, υπέρ του Μαρόκου και αποχώρηση των Σενεγαλέζων για 10 λεπτά, πριν επιστρέψουν, αστοχήσει ο Ντίας και κατακτήσουν το Κύπελλο.
