Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Αβάνας. Την ίδια ώρα που το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες για δολοφονία κατά του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Nimitz εισέβαλε στην Καραϊβική.

Αν και οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «επίδειξη ισχύος», η χρονική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Στο εσωτερικό της Κούβας, οι πολίτες, βυθισμένοι στο σκοτάδι των συνεχών μπλακ άουτ και της οικονομικής εξαθλίωσης, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, αναρωτώμενοι αν πρόκειται για το προοίμιο μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης που θα ανατρέψει το καθεστώς.

Αυτή τη στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Nimitz και την πτέρυγα των μαχητικών αεροσκαφών του ως επίδειξη ισχύος και όχι ως πλατφόρμα για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως έκανε το αεροπλανοφόρο Gerald Ford κατά τη διάρκεια της καταδρομικής επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο. Αυτό δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τους New York Times, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Nimitz πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες πλέοντας κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής σε μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική ανάπτυξη, πραγματοποιώντας τις τελευταίες ημέρες ασκήσεις με το ναυτικό της Βραζιλίας.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

Η ελπίδα της ριζικής ανατροπής

Αν και πολλοί Κουβανοί εμφανίζονται διχασμένοι για τη νομιμότητα της απαγγελίας κατηγοριών για δολοφονία από τις ΗΠΑ κατά του Ραούλ Κάστρο, η ελπίδα για εξελίξεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τα βάσανά τους είναι διάχυτη. «Αυτό πρέπει να αλλάξει» λένε, ενώ παραμένουν στο σκοτάδι.

Λόγω των εκτεταμένων μπλακάουτ στο νησί που μαστίζεται από την έλλειψη καυσίμων, αλλά και του προβληματικού τηλεφωνικού σήματος, η είδηση για τη νέα, απότομη κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης προς την κουβανική κυβέρνηση άργησε να φτάσει σε πολλούς από τους ίδιους τους κατοίκους της Κούβας.

Παγιδευμένοι ανάμεσα στις συμπληγάδες ενός καταπιεστικού καθεστώτος και των εξαντλητικών αμερικανικών κυρώσεων, οι Κουβανοί που έμαθαν τα νέα από τα χαμηλωμένης φωτεινότητας smartphone τους και τις παλιές τους τηλεοράσεις, διχάστηκαν για τη νομιμότητα των αμερικανικών κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές βαραίνουν τον Κάστρο για δολοφονία και συνωμοσία σχετικά με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους και τρεις Αμερικανοί.

Εξαντλημένοι οι Κουβανοί

Η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην Κούβα έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό διαμαρτυριών, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι απίθανο οι διαδηλώσεις να εξελιχθούν σε μια λαϊκή εξέγερση που θα απειλήσει το καθεστώς.

Οι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις σπανίζουν στην Κούβα. Μια πρόσφατη έρευνα από τον κουβανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο El Toque, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 40.000 απαντήσεις, διαπίστωσε ότι περίπου το 56% των Κουβανών που διαμένουν στο νησί, και σχεδόν το 70% όσων ζουν στο εξωτερικό, θα υποστήριζαν μια στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ.

Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας -η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις από εθελοντές συμμετέχοντες- δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, τα ευρήματά της πιθανότατα αντικατοπτρίζουν την εξάντληση πολλών Κουβανών, δήλωσε ο καθηγητής Michael J. Bustamante, καθηγητής Ιστορίας και κάτοχος της έδρας Κουβανικών και Κουβανοαμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

«Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει πως οι Κουβανοί απολαμβάνουν την ιδέα μιας ξένης δύναμης που θα έρθει να λύσει τα προβλήματά τους», δήλωσε ο καθηγητής Bustamante. «Πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό απόγνωσης και απελπισίας, που θα δεχτούν βοήθεια από όπου κι αν μπορούν να τη βρουν».