Τα είχε όλα ο τελικός του Κόπα Άφρικα ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, αλλά τελικά στο τέλος χαμογέλασε ο Μανέ και η παρέα του. Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη στην κανονική διάρκεια αλλά τελικά χρειάστηκε η παράταση με τους Σενεγαλεζους να επικρατούν 1-0 χάρη στο τέρμα του Γκέιγ.

Μόλις στο 5’, από εκτέλεση κόρνερ του Ντιούφ, ο Γκέιγ πήρε την κεφαλιά και ο Μπούνου απέκρουσε ενστικτωδώς σε νέο κόρνερ.

Η απάντηση του Μαρόκου ήρθε στο 14′, όταν ο Σαϊμπάρι βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, σούταρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα άουτ.

Το ρολόι σημάδευε το 38’, όταν ο Τζάκσον τροφοδότησε τον Εντιαγέ, εκείνος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, έκανε το πλασέ και ο Μπούνου απέκρουσε με το πόδι.

Το Μαρόκο επανήλθε φουριόζο μετά την ανάπαυλα και στο 58′, έπειτα από πάσα του Σαϊμπάρι, ο Ελ Καμπί πλάσαρε και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 63’ το σουτ του άσου του Ολυμπιακού σταμάτησε στους αμυνόμενους.

Η επόμενη τελική ήταν και πάλι από πλευράς γηπεδούχων, συγκεκριμένα στο 80’, όταν ο Εζαλζούλι επιχείρησε σουτ και ο Μεντί μπλόκαρε.

Η Σενεγάλη απείλησε στο 90′ με μία προσπάθεια του Εμπάιγ που απέκρουσε ο Μπούνου, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Εζαλζούλι πάτησε περιοχή και σούταρε άστοχα.

Χάος στο φινάλε

Απίστευτη ένταση επικράτησε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του τελικού του Κόπα Άφρικα ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο. Αφορμή στάθηκε η υπόδειξη πέναλτι από τον διαιτητή υπέρ του Μαρόκου.

Αρχικά ο διαιτητής δεν είχε υποδείξει κάτι. Στη συνέχεια τον κάλεσε το VAR να δει ξανά τη φάση και έδειξε την άσπρη βούλα. Η υπόδειξη εξόργισε τους Σενεγαλεζους αφού σχεδόν δύο λεπτά νωρίτερα τους είχε ακυρωθεί τέρμα ως επιθετικό φάουλ.

Ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους παίκτες να αποσυρθούν στα αποδυτήρια κάτι που έπραξαν. Ωστόσο, μετά από δέκα λεπτά επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο μετά από προτροπή του Μανέ.

Ο Ντίας έχασε το πέναλτι και ο Γκέιγ έδωσε την κούπα στη Σενεγαλη

Έπειτα από τη διακοπή υπήρξε νέα ένταση με τους παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν και ο τελικός συνεχίστηκε.

Ο Ντίας δοκίμασε να κάνει εκτέλεση αλα πανένκα, όμως ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης έμεινε στο κέντρο της εστίας του. Έτσι, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Με την έναρξή της η Σενεγάλη κατάφερε να προηγηθεί. Ο Γκέιγ με απίστευτο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπονού που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.