Στη γενέτειρα του την Κέρκυρα βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την ευκαιρία της 162ας επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Την επέτειο τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα πριν από 162 χρόνια. Η ενσωμάτωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό έγινε όταν, ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η Μεγάλη Ιδέα, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες. Μία εθνική ιδεολογία βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους», δήλωσε μετά την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων με αεροπορική επίδειξη από την ομάδα «ΖΕΥΣ» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συμπλήρωσε δε πως «Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους, τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας, το χρέος μας σήμερα. Εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε πως «είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ, στην πατρίδα μου στην Κέρκυρα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί εκατοστή εξηκοστή δεύτερη επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Είναι η μέρα, κατά την οποία γιορτάζουμε την απόφαση του Επτανησιακού Λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό φτωχό Βασίλειο τότε, της Ελλάδας, τη μητέρα όμως, πατρίδα»

Δήλωσε πως είναι χαρά και τιμή για εκείνον, να εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα, καθώς παρακολούθησε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα την επίδειξη του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ».

Κλείνοντας, ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή, να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές»