Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν την Κυριακή στη νότια Ισπανία, κοντά στην Αδαμούθ της Κόρδοβας. Επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως μετέδωσε η τηλεόραση TVE επικαλούμενη πηγές της αστυνομίας. Άλλοι 100 επιβάτες έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 25 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου Iryo από Μάλαγα προς Μαδρίτη. Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και έπεσε στη διπλανή γραμμή, την ώρα που περνούσε, κινούμενο παράλληλα, το τρένο από Μαδρίτη προς Ουέλβα, με αποτέλεσμα και εκείνο να εκτροχιαστεί.

JUST IN: Iryo high-speed passenger train derails in Adamuz in Córdoba, Andalusia, Spain. Multiple victims reported. pic.twitter.com/zTyg8DEze3 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) January 18, 2026

Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας με έδρα την Ιταλία. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η Adif, φορέας διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου, ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας. Στο σημείο επιχειρούν εννέα τουλάχιστον ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο δημοσιογράφος της RTVE Σαλβαντόρ Χιμένεθ, που βρισκόταν σε τρένο από Κόρδοβα προς Μαδρίτη, κοινοποίησε φωτογραφίες με το τελευταίο βαγόνι ανατραπέν και επιβάτες καθισμένους δίπλα του.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι «προσηλωμένος» στο δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Europa Press. «Η κυβέρνηση εργάζεται μαζί με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», εξήγησε σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο «X».

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, μετέβη στο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα».