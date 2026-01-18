Με εκτελεστή τον απίστευτο Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ συνέτριψε τους «πράσινους» με 4-0 στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League κι έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο απ’ τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής σέρβος επιθετικός σημείωσε αυτή τη φορά καρέ τερμάτων (15’, 57’, 65’, 80’), μετά το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο κι έφτασε στα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, από τα οποία τα επτά στον Παναθηναϊκό.

Παρότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στεκόταν καλά στο πρώτο μέρος, η Ένωση εκμεταλλεύτηκε τη… θλιβερή αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων, και έφτασε σε ένα ανεπανάληπτο σκορ.





Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ενέργεια. Είχαν από μία στιγμή, με σουτ των Τσέριν και Λιούμπισιτς αντίστοιχα, από τα όρια της περιοχής, ενώ ο Παναθηναϊκός πρέσαρε έντονα.

Στο 15′, ο Λιούμπισιτς σέντραρε χαμηλά και ο Γιόβιτς έκανε μια φανταστική προβολή, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0! Ο Λαφόν ακούμπησε, όμως δε μπόρεσε να κόψει.

Η επόμενη πραγματικά μεγάλη στιγμή ήρθε στο 30′. Ο Γκατσίνοβιτς έκανε μια σέντρα – σουτ, η οποία κατέληξε στη συμβολή των δοκών, με τον Λαφόν να κάνει βήματα πίσω και να χτυπά στο κάθετο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Η ΑΕΚ δεν είχε πολλές στιγμές. Όποια προέκυπτε, όμως, πεταγόταν ένας… Γιόβιτς και την έκανε γκολ. Στο 57′, ο Μάριν εκτέλεσε φάουλ από τα πλάγια, ο Ρέλβας μπήκε στη φάση, η μπάλα κόντραρε στον Πινέδα και κατέληξε στον Σέρβο, που εκτέλεσε από κοντά, για το 2-0.

Ο Γιόβιτς δεν ήταν ευχαριστημένος. Ηθελε νέο χατ τρικ και το πέτυχε! Ο Κοϊτά σέντραρε, ο Μάριο βρήκε δοκάρι, μετά από κόντρα και η μπάλα πήγε στον Γιόβιτς, που σκόραρε ξανά στο 65′ για το 3-0.

Όσο μυθικό κι αν ήταν ήδη αυτό που είχε κάνει, ο Γιόβιτς ήθελε κι άλλο. Στο 78′, ο Ρότα, που είχε τη μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε ένα… επικό ντου. Δε τον μάρκαρε απολύτως κανένας, έκανε το γύρισμα για τον Γιόβιτς και αυτός εννοείται φώναξε παρών για το 4-0!

Ο Σέρβος είχε καλή ευκαιρία και λίγο αργότερα, όμως το σουτ του από πλάγια θέση σταμάτησε στον Λαφόν.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 59’ Γκατσίνοβιτς – 45’+1’ Γεντβάι

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα (83’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (57’ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74’ Ζίνι), Γιόβιτς (83’ Μάνταλος), Βάργκα (55’ Ζοάο Μάριο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι (67’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κώτσιρας (81’ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Τσέριν (67’ Ρενάτο Σάντσες), Πελίστρι (81’ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46’ Παντελίδης), Τεττέη.