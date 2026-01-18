Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλει στις ΗΠΑ ένα ισχυρό σύνολο δασμών αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

H EE εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εταιρειών από την ευρωπαϊκή αγορά σε απάντηση στις απειλές, αναφέρει το δημοσίευμα των FT.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι τα μέτρα, τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ την Κυριακή, θα δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες μόχλευση σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Αυτό έρχεται μετά την προειδοποίηση των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που κινδυνεύουν με αμερικανικούς δασμούς – Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία – ότι η απειλή επιβολής δασμών του Τραμπ θα «υπονομεύσει τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδυνεύσει μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», σε κοινή δήλωση που υποστήριξε την υποστήριξη της Γροιλανδίας.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής ως κοινό διατλαντικό συμφέρον», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Tραμπ την Κυριακή, κατά την οποία είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους που επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος», σύμφωνα με την Downing Street.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δοθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο αξιωματούχους που συμμετείχαν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.