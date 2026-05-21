Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης με αφορμή όσα προέκυψαν κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε πως τρεισήμισι χρόνια το Μέγαρο Μαξίμου και τα καλοπληρωμένα νεροπίστολά του» έλεγαν «γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την ΕΥΠ για τους λόγους παρακολούθησής του; Τι φοβάται; Τι έχει κάνει;». Και επικαλούμενος τον διάλογο που είχε με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, ανέφερε ότι στο ερώτημά του «πείτε μου, εδώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και όχι στο αυτί, ποιοι είναι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί;», έλαβε την απάντηση ότι ο κ. Δεμίρης «δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή». «Τι θα μου έλεγε, λοιπόν, η ΕΥΠ τώρα και τρεισήμισι χρόνια, όταν ο διοικητής της χθες αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει κανένα λόγο παρακολούθησης;», διερωτήθηκε φανερά οργισμένος ο κ. Ανδρουλάκης καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «τρεισήμισι χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας, γιατί τόλμησα τον Ιούλιο του 2022 να περάσω την πόρτα του Αρείου Πάγου και να καταγγείλω την ύπαρξη παρακράτους».

Ωστόσο, όπως είπε, «χθες κατέρρευσαν όλα, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Δεμίρης και δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει τίποτα από τις αθλιότητες που αναπαράγετε στα media τώρα και τρεισήμισι χρόνια». Μάλιστα αναφερθείς στις κυβερνητικές πηγές που αντέδρασαν χθες δίνοντας ποινική διάσταση στην διαρροή του επίμαχου διαλόγου μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του διοικητή της ΕΥΠ στο πλαίσιο της ακρόασής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είπε πως «η απάντηση, αντί να ντραπούν, ήταν να μας απειλήσουν».

«Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές. Ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς», είπε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, διερωτώμενος: «Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια; Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα;». Και κατέληξε: «Όχι. Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Όσο μένετε στο τιμόνι της χώρας, θα αναπαράγετε συνεχώς τις ίδιες πρακτικές».

Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του και κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος θα παραπέμψει το θέμα της διαρροής στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Το 2022, όταν ξαναήρθε η ΕΥΠ στη Βουλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καραγκούνης, είπε βγαίνοντας: “Αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός ή το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για καμιά απολύτως άρση”, και διάφορα άλλα. Tότε γιατί δεν κάνατε τίποτα; Γιατί; Α λα καρτ; Τώρα που μάθαμε την αλήθεια απόρρητο και τότε σκοτάδι; Δεν έχετε όριο στη φαυλότητα». «Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κ. Ντίλιαν για τον κ. Μητσοτάκη. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή ΕΥΠ, αλλά δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν κάνετε τίποτα», πρόσθεσε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαντώντας στην κριτική του ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως η διάταξη περί απορρήτου παραβιάστηκε, κάτι που δημιουργεί πρωτίστως τεράστιο πολιτικό θέμα, αν και δεν θέλησε να εμπλακεί ο ίδιος στην συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, ο οποίος σηκώνοντας το γάντι του είπε: «Κοιτάξτε στα μάτια και ελάτε στην θέση μου. Τι θα κάνετε εσείς αν άφησαν για εσάς υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση με πρακτοριλίκια και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ ξέρει, τι θα κάνατε, θα σιωπούσατε;».