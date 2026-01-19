Το τρομερό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Adamuz της επαρχίας Κόρδοβα. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί έχουν φθάσει τους 21, ενώ ξεπερνούν τους 70 οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο μηχανοδηγός του ενός τρένου.

Η Adif ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι: «Το τρένο Iryo 6189 Malaga – Madrid εκτροχιάστηκε στην Adamuz και έπεσε στις διπλανές γραμμές. Το τρένο Madrid – Huelva, που κινείτο παράλληλα, εκτροχιάστηκε επίσης». Εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 400 άτομα επέβαιναν στα δύο τρένα.

Η τραγωδία συνέβη στις 18:40 (ώρα Ισπανίας), περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρηση του Iryo από την Κόρδοβα προς τη Μαδρίτη.

BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated, in Adamuz, Córdoba, Spain. At least two people. pic.twitter.com/klbOs8ZRyD — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 18, 2026

Ο Χαρακτήρας των Τρένων και η Αντιδράση των Αρχών

Το Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, κυρίως υπό ιταλική κρατική ιδιοκτησία (Ferrovie dello Stato). Το εκτροχιασμένο τρένο ήταν Freccia 1000, το οποίο ταξίδευε μεταξύ Μαλάγα και Μαδρίτης.

Η Adif διέκοψε όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο με τουλάχιστον εννέα ασθενοφόρα και άλλα οχήματα υποστήριξης.

🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH UPDATE: NEW REPORTS 10 DEAD 🚊💥 At least 10 dead and 25 seriously injured in the catastrophic derailment of two high-speed trains in Adamuz, Córdoba province. Unconfirmed reports surging across Spanish media, death toll climbing rapidly after the Iryo… pic.twitter.com/rvkchTJk9h — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Μαρτυρίες Επιβατών

Μία γυναίκα, η Carmen, ανέφερε στο X (πρώην Twitter):

«10 λεπτά μετά την αναχώρηση από Κόρδοβα, το τρένο άρχισε να κουνιέται έντονα και εκτροχιάστηκε από το βαγόνι 6 πίσω μας. Τα φώτα έσβησαν».

Ένας άλλος επιβάτης τράβηξε βίντεο που δείχνει υπάλληλο του Iryo να ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν στα καθίσματά τους και να διατηρούν τις μπαταρίες των κινητών τους για να τα χρησιμοποιήσουν ως φακούς.

🚨 WATCH: 🇪🇸 SPAIN Two high-speed trains derailed in Adamuz, Andalusia. An Iryo train and a separate AVE service were affected. Emergency crews responding; multiple casualties reported. https://t.co/2NrtjhOzqt pic.twitter.com/Fpj43NR485 — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

Πολλοί επιβάτες χρησιμοποίησαν εργαλεία έκτακτης ανάγκης, όπως σφυριά, για να σπάσουν τα παράθυρα και να βγουν, ενώ δύο άτομα βγήκαν με φορείο από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται όλη νύχτα.

Ενεργοποίηση Εκτάκτων Μέτρων

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ενεργοποίησε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίηση περισσότερων πόρων στο σημείο. Σχεδιάζεται η δημιουργία χώρου υποδοχής στο κοντινότερο χωριό για τους επιβάτες που απεγκλωβίστηκαν.

Ο δημοσιογράφος Salvador Jimenez της RTVE, που βρισκόταν στο τρένο, περιέγραψε σκηνές πανικού, αλλά και ψυχραιμίας, με επιβάτες να περιμένουν βοήθεια δίπλα στα βαγόνια.