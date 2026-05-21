Σε δεκαπενθήμερη αργία τέθηκε μόνιμος αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», μετά από καταγγελία συγγενούς ασθενούς για χρηματισμό.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ήδη τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ παρέπεμψε τον γιατρό στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος γιατρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά δωροληψίας.

Το βίντεο που τον πρόδωσε

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας με βίντεο στα social media που δείχνει τον γιατρό να ζητάει 100 ευρώ από την ασθενή και να δίνει μάλιστα οδηγίες για το πώς θα του παραδοθεί το «φακελάκι».

Η καταγγελία έγινε από κάτοικο Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται με ορθοπεδικό πρόβλημα και περίμενε να χειρουργηθεί.

Η συγγνώμη του Άδωνι Γεωργιάδη

Για το περιστατικό πήρε θέση με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την οριστική απομάκρυνση του γιατρού από το ΕΣΥ.

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.